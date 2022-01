Aka7even è ufficialmente guarito dal Covid-19. Il cantautore, con una storia su Instagram, ha annunciato ai follower di aver fatto un tampone risultato finalmente negativo. Sono stati giorni di preoccupazione per l'ex alunno di Amici 20 che il prossimo 1° febbraio sarà tra i 25 Big in gara al Festival di Sanremo. Aka7even temeva di non riuscire a rimettersi in tempo per poter salire sul palco dell'Ariston, ma per fortuna la sua partecipazione alla kermesse canora adesso non è più in pericolo.

Il cantante di Amici ha fatto un tampone: ora è negativo

"Ciao ragazzi! Finalmente il tampone ha dato esito negativo!", ha scritto Aka7even sui profili social per condividere con i suoi numerosi follower la felicità per essere guarito dal Covid-19. "Ci vediamo sul palco dell'Ariston e sarò più carico di prima!", ha proseguito Luca Marzano, questo il nome all'anagrafe del cantautore. Aka7even si esibirà a Sanremo con il brano Perfetta così e i fan non vedono l'ora di poter ascoltare questo nuovo brano del loro beniamino. "Grazie per l'amore che mi avete dato in questi giorni. Non vedo l'ora", ha infine concluso l'ex allievo che è cresciuto ad Amici 20 sotto l'ala protettrice di Anna Pettinelli.

Per Aka7even il 2021 è stato un anno denso di grandi avvenimenti: la sua partecipazione alla finale del talent di Maria De Filippi che lo ha consacrato a pieno titolo tra gli artisti più ascoltati dell'attuale panorama musicale, le nuove esperienze lavorative e la vittoria come Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards.

Adesso il 2022 si apre con la partecipazione al Festival e la paura del Covid è una cosa passata per Luca, ora è tempo di prepararsi alla nuova esperienza. Era il 17 gennaio quanto Aka annunciava di aver scoperto dopo un tampone molecolare di essere positivo, ma adesso tutti i pensieri del giovane sono rivolti alla kermesse canora.

Anche Sangiovanni sul palco di Sanremo

Aka7even non sarà il solo cantante proveniente da Amici 20 che prenderà parte a Sanremo 2022. Anche Sangiovanni fa parte della rosa dei 25 Big. Il diciannovenne vicentino si esibirà con il brano Farfalle e visto che spesso i due cantanti durante il talent si sono trovati a sfidarsi, in molti hanno pensato che tra loro ci fosse rivalità. In realtà non è così: come già i due avevano avuto modo di ribadire sui social, ciò che li lega è una bella amicizia.

A conferma di ciò Aka ha postato una storia su Instagram con la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni in cui tagga Sangiovanni, affermando che non dimenticheranno mai il momento dello scatto che li vede entrambi insieme agli altri cantanti che parteciperanno a Sanremo. Sangio ha prontamente ricondiviso, segno che i due si godranno al meglio il momento senza inutili tensioni.