Le voci di una cancellazione di Temptation Island dai palinsesti di Canale 5 riguardanti la stagione estiva avevano gettato nello sconforto tutti i numerosi fan del docu-reality che vede alcune coppie mettere alla prova la loro relazione. A quanto pare, però, c'è poco da temere: su Witty.tv sono stati già aperti i casting per l'edizione 2022. La Fascino, casa di produzione controllata al 50% da Maria De Filippi che produce il programma di successo, è già alla ricerca dei nuovi protagonisti, siano essi membri di una coppia o single che vogliono calarsi nei panni di tentatori o tentatrici.

Il docu-reality confermato su Canale 5

Solo qualche mese fa, TvBlog annunciava che la Fascino e Banijay non avevano raggiunto un accordo economico in merito alla messa in onda della nuova stagione di Temptation Island. Oggi, però, è lo stesso sito che su Instagram ha aperto il box delle domande per i suoi follower per rispondere affermativamente circa la richiesta di informazioni sulla messa in onda per l'estate 2022 del reality sull'amore. A ulteriore conferma di ciò, Witty ha messo online il format per iscriversi ai nuovi casting. E se si vociferava che Temptation sarebbe stata sostituito da un nuovo programma che ormai da anni aleggia su Mediaset, vi è una novità anche a questo riguardo.

'Ultima fermata', questo il nome della nuova trasmissione prodotta da Fascino, dovrebbe andare in onda non prima di marzo, quindi non in estate e probabilmente troverà collocazione nel palinsesto di Italia 1.

Il reality, di cui non si sa ancora molto, dovrebbe prevedere la partecipazione di coppie in crisi che dovranno decidere se chiudere definitivamente la loro storia o dare un'altra possibilità al loro amore. Al contrario di Temptation Island, in cui conditio sine qua non per partecipare è non avere figli in comune e non essere sposati, i casting di Ultima fermata aprirebbero le porte anche ai coniugi.

Un'altra estate all'insegna dei sentimenti

In attesa di sapere di più sul nuovo programma, l'attenzione dei fan si concentra su Temptation Island, che sempre secondo TvBlog dovrebbe essere fortemente rinnovato nel suo svolgimento, ma non viene precisato di quali innovazioni si tratti. In ogni caso, non è del tutto escluso che in futuro il reality traslochi su Sky o su un altro canale a pagamento.

Ma per il 2022, l'appuntamento con il gioco dell'amore è confermato su Canale 5 e molto probabilmente anche quest'anno al timone ci sarà Filippo Bisciglia.

Chi quest'anno deciderà di mettersi in gioco? Di certo la produzione del reality riuscirà a portare sul piccolo schermo altre coppie in grado di conquistare il pubblico a casa per un'altra estate all'insegna dei sentimenti e anche delle tentazioni.