L'appuntamento con i talenti di Amici 21 è più vicino del previsto: secondo quanto rivelato dalla guida tv Mediaset e da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, la prima puntata domenicale del 2022 del talent di Maria De Filippi è prevista per il 9 gennaio. D'altra parte da diversi giorni circola sul web la notizia di una prima registrazione prevista per il 4 gennaio.

La prima registrazione sarebbe prevista il 4 gennaio

I fan di Amici 21 non vedono l'ora di poter rivedere i concorrenti del talent. Dopo la pausa natalizia passata in casetta, ballerini e cantanti torneranno a tenere compagnia ai telespettatori domenica 9 gennaio.

E non è tutto, infatti un altro appuntamento che i telespettatori devono segnare in agenda è quello con il daytime del talent che andrà in onda da lunedì 10 gennaio.

Sui social si rincorrono le voci che vedono il 4 gennaio come data prefissata per la registrazione della prima puntata del 2022, ma a oggi non vi sono certezze su questo. Da due settimane non va in onda la striscia quotidiana proprio per via delle vacanze natalizie, ma nel frattempo i ragazzi hanno vissuto insieme in casetta per cui nel daytime del 10 gennaio ci dovrebbero essere dei riferimenti alle due settimane precedenti alla puntata del 9. Sarà la redazione a gestire questa fase di pausa di due settimane, dando comunque al pubblico tutti gli strumenti per comprendere quali dinamiche si siano create tra i ragazzi in questi giorni di "vuoto".

Fase serale alle porte

Pare invece probabile, così come accaduto negli anni precedenti, che non appena riprenderanno le puntate si inizierà immediatamente a parlare di serale. Secondo gli ultimi rumor, la fase finale del talent dovrebbe prendere il via il prossimo 19 marzo. Nel frattempo per avere la maglia tanto ambita che li porterà a esibirsi in prima serata, ballerini e cantanti dovranno superare le sfide a cui i professori li sottoporranno, giudizi esterni nonché tutti gli imprevisti relativi alle varie gare a cui vengono sottoposti settimanalmente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Molto probabile che invece resti confermato il meccanismo dell'anno scorso che ha visto tre squadre seguite da due professori ciascuno sfidarsi in prime time.

Dopo Giulia Stabile chi alzerà la coppa del vincitore di Amici 21? Per poter fare delle previsioni è ancora troppo presto, ma di certo i fan del talent non aspettano altro che rivedere i ragazzi della scuola più famosa d'Italia alle prese con la loro arte, ma anche con le dinamiche di cuore che tanto appassionano il pubblico.