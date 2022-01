Si sta facendo un gran parlare della rivalità che è nata nella scuola di Amici tra due cantanti. Dopo aver espresso un parere personale sull'inedito di Calma, Alex ha dovuto affrontare una sfida su una cover che figura tra i cavalli di battaglia del compagno. Al termine della puntata del 23 gennaio, il musicista se l'è presa anche con Rudy Zerbi, al quale ha dato dell'incoerente per il confronto che ha richiesto alla produzione.

Lunedì 24 gennaio è andato in onda un daytime di Amici davvero movimentato. Oltre alle esibizioni che sono state fatte alla fine dello speciale di domenica, in queste ore i telespettatori hanno assistito a quello che è successo tra Alex e Calma dopo la sfida vinta da quest'ultimo in puntata.

Tornando al banco, infatti, il rapper ha sussurrato al compagno di classe "1 a 0", come a voler sottolineare di averlo battuto nel loro primo confronto.

"1 a 0 nel tuo", ha precisato il cantautore con un tono di voce abbastanza stizzito.

Al musicista, infatti, non è andata giù la scelta di Rudy di contrapporlo al nuovo allievo con una canzone che fa parte del repertorio di quest'ultimo.

"Sai perché non mi espongo? Perché l'incoerenza di una persona si vede, non c'è bisogno che lo dico", ha tuonato Alex nella sala relax della scuola in riferimento al professor Zerbi e alla sfida a suo parere non equa che ha proposto.

"Perché non ci ha messo in sfida anche su una cosa mia?

Che cosa ha dimostrato, che mi batte sulle sue cose? E allora perché non prova a battermi sulle mie?", ha chiesto Alex con tono provocatorio in merito a quello che è successo nel corso della puntata di Amici del 23 gennaio.

Secondo l'allievo, infatti, Zerbi avrebbe dovuto proporre un confronto più equo e non una sfida secca su una sola canzone, che per altro è un cavallo di battaglia di Calma da anni.

Nel parlare con Dario dell'atteggiamento a suo avviso incoerente di Rudy in queste e in altre vicende, il musicista ha aggiunto: "Ma perché la classifica fatta da noi, quella dove Albe è arrivato ultimo, vale se il nostro parere non conta niente?".

Quest'altra domanda provocatoria del giovane si riferisce alla richiesta dell'insegnante di prendere in considerazione il giudizio negativo che i ragazzi della scuola hanno espresso in settimana sul rapper: Anna Pettinelli non ha dato ascolto al collega e ha confermato la maglia di Albe.

Secondo Alex, dunque, Zerbi non avrebbe dovuto dare peso ai voti che lui e gli altri titolari della classe si sono dati tra loro proprio perché pochi giorni prima l'ha attaccato per aver detto un suo pensiero su un inedito di Calma.

Due cantanti di Amici ai ferri corti

Tornando in casetta dopo la puntata, Alex ha commentato l'esito della sfida con Calma con queste parole: "Me lo sentivo che avrebbe vinto lui e lo speravo, altrimenti lo avrei rovinato se lo avessi battuto su una cosa sua".

Il cantante è certo del fatto suo e non si è scusato con il compagno di classe per il parere che ha espresso sul suo inedito dopo il primo ascolto.

"Sono una persona fragile e ci sono rimasto male per quello che hai detto", ha spiegato il rapper nel corso del daytime di Amici del 24 gennaio.

"Ho solo espresso un'opinione, tutti ne hanno una ma non te la dicono", ha ribattuto l'alunno del team Cuccarini.

La puntata si è conclusa con la promessa che domani, martedì 25, saranno trasmessi nuovi contenuti su questo confronto che da oltre una settimana sta appassionando pubblico e talenti. Non è da escludere, infatti, che nel prossimo speciale della domenica ci sia un'altra sfida tra Alex e Calma, magari su canzoni più vicine al genere del "veterano" della classe.