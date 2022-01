Il daytime di Amici del 24 gennaio è stato quasi interamente dedicato al confronto tra due allievi della categoria canto. I telespettatori hanno assistito a quello che è successo tra Alex e Calma dopo la sfida voluta da Rudy Zerbi. Il rapper ha provocato il compagno di classe vantandosi di averlo battuto su una cover: da qui è nato un duro faccia a faccia che è proseguito anche nella casetta che ospita tutti i ragazzi della ventunesima edizione.

La frecciatina durante la puntata di Amici

Nel corso dello speciale che è andato in onda domenica 23 gennaio, Adriano Pennino ha giudicato una sfida voluta da Rudy Zerbi.

Il professore di Amici ha chiesto ed ottenuto che Alex e Calma si confrontassero sul brano "Don't", una cover che il nuovo entrato ha tra i suoi cavalli di battaglia.

Il giurato ha assegnato la vittoria al rapper e il suo insegnante non ha potuto far altro che gioire e ribadire al "perdente" che a volte è meglio pensarci su prima di esprimere pareri negativi sui colleghi.

Il musicista non si è lasciato intimorire dalla sconfitta, anzi ha confermato che non cambierà idea su Calma.

Quest'ultimo, tornando al banco dopo la fine della sfida, si è rivolto ad Alex e gli ha detto: "1 a 0 per me".

Dualismo infinito tra i ragazzi di Amici

Nel corso del daytime di Amici che è stato mandato in onda il 24 gennaio, sono state evidenziate sia la provocazione di Calma che la reazione stizzita di Alex dopo la sfida giudicata da Adriano Pennino.

"Ma 1 a 0 cosa che era un tuo cavallo di battaglia?", ha risposto l'allievo del team Cuccarini con un tono decisamente infastidito da quello che era appena successo.

Quando la puntata è terminata, i ragazzi sono rientrati in sala relax e il musicista si è sfogato con Cosmary sulla frecciatina che gli ha lanciato il rapper in studio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alex si è lamentato del fatto che il confronto non è stato equo in quanto verteva esclusivamente su una canzone che Calma ha preparato per tanto tempo, mentre lui ha avuto solo una settimana per metabolizzarla e portarla in scena.

Secondo il giovane, dunque, la sfida non ha alcun valore perché era abbastanza ovvio che a vincere fosse l'alunno del team Zerbi e non lui, proprio perché il brano "Don't" fa parte del repertorio del suo rivale da anni.

Lorella Cuccarini contro Rudy Zerbi ad Amici

Tornati in casetta dopo la puntata, Alex e Calma hanno continuato a discutere animatamente. L'allievo del team Cuccarini si è lamentato della provocazione che ha ricevuto dal rapper dopo la sfida, soprattutto perché fatta a microfoni spenti e senza che la conduttrice potesse sentirlo e interpellarlo sull'argomento.

Il nuovo entrato si è scusato per questo discutibile gesto, ma ha ribadito di esserci rimasto molto male del giudizio che il compagno di classe ha espresso dopo aver ascoltato il suo inedito ("Secondo me non batterebbe nessuno di noi con questa canzone").

Alex non indietreggia di un passo, anzi attacca anche Rudy per la sfida poco equa che ha messo su pur di far risaltare un talento della sua squadra.

Il daytime di Amici del 24 gennaio è terminato con l'anticipazione che domani saranno mostrate nuove immagini della discussione che i due cantanti hanno avuto in casetta.

Vista la presa che sta avendo sul pubblico, c'è da scommettere che questa "rivalità" sarà al centro di altri speciali della domenica, anche perché Alex è uno dei ragazzi più amati dai telespettatori sia per il suo indiscutibile talento che per la schiettezza e l'educazione con la quale esprime opinioni su tutto quello che accade attorno a lui.

Il giovane, inoltre, può contare sul pieno sostegno di Lorella Cuccarini: l'insegnante non ci ha pensato due volte ad attaccare Zerbi per la sfida che ha voluto in sua assenza (la showgirl è stata fuori due settimane a causa del Covid).