Il 31 gennaio sarà trasmessa su Rai 1 l'ultima puntata della fiction con Vittoria Puccini dal titolo Non mi lasciare. Le anticipazioni svelano già che non mancheranno i colpi di scena e che si farà chiarezza sulle faccende che riguardano l'orfanotrofio. Per Andrea le cose si complicheranno parecchio, nonostante lui creda di poter riuscire a sfuggire alle forze dell'ordine. L'uomo si affiderà a una persona di sua fiducia, che da sempre stima, ma questa si rivelerà tutto il contrario di come lui si sarebbe aspettato.

Momenti difficili anche per Elena, visto il suo ricovero in ospedale dopo l'incidente

Anticipazioni Non mi lasciare, puntata del 31 gennaio: Elena scopre che qualcuno si è intrufolato nella sua macchina

L'appuntamento del 31 gennaio con Non mi lasciare, vedrà Elena in difficoltà. La donna infatti, finirà in ospedale dopo essersi salvata da una sparatoria. Purtroppo per Elena le problematiche sembreranno continuare. La donna verrà a conoscenza che qualcuno è riuscito a entrare nella sua macchina rubandole tutti i documenti che lei era riuscita a ritrovare e che riguardavano l'orfanotrofio. Sia Elena che Daniele hanno fatto di tutto per rimettere insieme, tassello dopo tassello, tutti gli avvenimenti che riguardano gli abusi dell'orfanotrofio.

Purtroppo però, nonostante i loro sforzi, tutto sarà rimesso nuovamente in discussione.

Spoiler Non mi lasciare, ultima puntata: Daniele scopre dove si nasconde Andrea

Le anticipazioni trapelate dal web che riguardano l'ultima puntata di Non mi lasciare, rivelano che Daniele riuscirà a scovare il nascondiglio di Daniele. La situazione si complicherà parecchio quando il carceriere di Angelo riuscirà a darsi alla fugo.

L'uomo, non solo riuscirà a scappare, ma ferirà anche uno degli uomini di Daniele. Andrea sarà piamente convinto di riuscire a scappare anche questa volta, ma così non sarà.

Dopo essersi dileguato, Andrea cercherà rifugio presso un uomo. Nel dettaglio, si tratta del suo Maestro, che lui ha sempre stimato. Il carceriere di Angelo però, scoprirà ben presto che tutta la fiducia che ripone nel Maestro è del tutto errata.

Elena e Daniele non si abbatteranno e cercheranno di raggruppare altre prove riguardo ciò che è accaduto dell'istituto.

Non mi lasciare, termina la prima stagione della fiction

La serie Non mi lasciare chiuderà i battenti il 31 gennaio. Questa prima stagione della serie con Vittoria Puccini sembra essere stata accolta con molta positività dal pubblico di Rai 1. Gli ascolti potrebbero lasciare ben sperare riguardo all'arrivo di una seconda stagione. Al momento però, non c'è alcuna notizia che confermi la possibilità dell'arrivo di una seconda stagione.