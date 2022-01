Il daytime di Amici, andato in onda martedì 18 gennaio, ha proposto ai telespettatori un acceso faccia a faccia tra Rudy Zerbi e Alex. Il professore ha dato del "presuntuoso" all'allievo, dopo averlo sentito criticare Calma. Dopo che l'insegnante l'ha stuzzicato sui traguardi che non ha ancora raggiunto nella musica, il ragazzo ha rivendicato il suo diritto di esprimere un parere.

Discussioni e tensione nella scuola di Amici

La seconda parte del daytime di Amici del 18 gennaio è stata interamente dedicata a un confronto piuttosto incandescente tra un docente e un allievo.

Rudy ha convocato in sala tutti i cantanti della classe e gli ha mostrato un breve filmato in cui Alex criticava il suo nuovo alunno Calma.

"Io penso che non batterebbe nessuno. Non capisco nemmeno la scelta di farlo entrare a questo punto del programma, quando manca poco al serale", ha detto il giovane subito dopo la puntata che ha visto l'ingresso del rapper e l'eliminazione di Nicol ed Elena (tutti del team Zerbi).

Il professore ha "tirato le orecchie" al ragazzo dicendogli che ha un atteggiamento presuntuoso nei confronti del nuovo arrivato, come se si sentisse superiore solo perché fa parte della classe da più tempo.

Botta e risposta tra i protagonisti di Amici

"Ma tu hai vinto il disco d'oro?

Hai vinto Sanremo o qualcosa del genere? No perché parli dall'alto della sua bravura", ha provocato Rudy.

Alex, però, non si è lasciato intimidire dalle parole del professore, anzi gli ha risposto a tono sottolineando più volte che quello che ha detto su Calma è solo un suo parere.

"Io penso che tutti possano esprimere un'opinione.

Non servono titoli per averne una. Io mi sono basato su quello che ho sentito in puntata. Per me è così, non batterebbe nessuno. È solo un mio pensiero, non è legge", ha ribattuto l'allievo prima che gli venisse lanciata un'altra frecciatina.

"Visto che pensi di essere così bravo, domenica prossima farai una sfida con Calma.

Preparerai una cover che lui ha portato ai provini e vediamo chi vince", ha detto Zerbi nel corso del daytime di Amici del 18 gennaio.

Il cantautore ha chiesto se questo confronto sarà decisivo (nel senso che il vincitore rimarrà nella scuola e il perdente sarà eliminato) oppure no, ma Rudy non gli ha dato una risposta certa, anzi l'ha volutamente lasciato sulle spine.

Lo sfogo nella casetta di Amici

"Ma posso dire quello che penso o devo stare sempre zitto?", ha sbottato Alex nel tragitto che l'ha portato dalla scuola alla casetta dove vive.

Il cantante di Amici si è sfogato con i compagni ribadendo che quella che ha detto su Calma è solamente una sua opinione e che tutti hanno il diritto di esprimersi su ciò che vedono e sentono.

"Magari anche voi avete un pensiero ma non lo dite. Io comunque non cambio idea ora che mi ha messo in sfida con lui. Secondo me non batterebbe nessuno di noi", ha aggiunto il protagonista della ventunesima edizione del talent show.

Tutti i ragazzi si sono riuniti in camera di Alex per dimostrargli affetto e vicinanza dopo la discussione con Zerbi, quella che gli è costata un confronto forse decisivo con l'ultimo arrivato.

"Vuole fare la sfida? Facciamola e vediamo chi la vince", ha concluso il giovane con il sorriso sulle labbra e tra gli applausi degli altri alunni della scuola.

Insomma, nel corso della puntata che andrà in onda domenica 23 gennaio, avverrà il faccia a faccia voluto da Rudy tra il rapper del suo team e il musicista che da parte della squadra di Lorella Cuccarini. Non si sa ancora se il verdetto di questo confronto causerà un'eliminazione oppure no, ma il titolare della classe sembra piuttosto tranquillo del fatto suo.