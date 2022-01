Dovrebbero mancare poco meno di due mesi all'inizio della fase serale di Amici. È stato Rudy Zerbi ad informare i telespettatori e gli allievi che mancano solo 7 speciali della domenica al debutto del talent-show in prima serata. I giornalisti e i fan si sono fatti due conti e sono arrivati alla conclusione che il prime time del format di Maria De Filippi dovrebbe esordire sabato 12 marzo attorno alle ore 21:15.

Aggiornamenti sulla prossima fase di Amici

Anche se manca ancora un po' al debutto della fase serale di Amici, in questi giorni sta circolando un'interessante indiscrezione sul giorno in cui dovrebbe essere trasmessa la prima puntata.

Nel corso dello speciale che è andato in onda domenica 16 gennaio, Rudy Zerbi ha informato i ragazzi della classe che il tempo per dimostrare di essere meritevoli della maglia verde è sempre meno.

Rivolgendosi ad Elena e Paily prima di eliminarle definitivamente, il professore di canto ha detto: "Mancano solo sette puntate al serale".

Quest'informazione è stata immediatamente captata dagli spettatori più attenti, gli stessi che hanno cominciato a fare i conti delle settimane che li separano dall'esordio in prima serata del talent-show Mediaset.

Stando a quello che ha spoilerato l'insegnante, la prossima fase del programma non dovrebbe iniziare il giorno in cui si vociferava ultimamente ma sette giorni prima.

Eliminazioni e new entry nella scuola di Amici

Fino a poco tempo fa, si diceva che il serale di Amici 21 sarebbe cominciato sabato 19 marzo, ovvero dopo la fine dell'edizione di C'è posta per te appena iniziata su Canale 5.

Dopo che Zerbi ha detto che mancano solo sette puntate della domenica all'esordio del talent in prima serata, la data in questione è stata anticipata di una settimana.

Un'indiscrezione, che deve ancora trovare conferma nella voce degli addetti ai lavori, sostiene che il serale dovrebbe debuttare sabato 12 marzo.

Non si sa ancora se gli appuntamenti in prime time del format di Maria De Filippi saranno in diretta oppure registrati, come non si conosce il meccanismo della gara e i nomi dei giudici che saranno chiamati a votare e commentare le esibizioni dei cantanti e dei ballerini del cast.

Colpi di scena ad Amici dopo le festività

Anche se mancano meno di due mesi all'inizio del serale, nella scuola di Amici ancora nessuno ha ottenuto il pass per quest'ambita fase del programma.

I professori sono ancora alla ricerca di altri talenti sia nel ballo che nel canto: Rudy Zerbi ha appena preso nella sua squadra il rapper Calma (scelto dopo le eliminazioni di Elena, Paily e Nicol e criticato da Alex in quanto non così bravo da meritarsi un banco diretto a così poco tempo di distanza dall'esordio in prima serata), mentre la maestra Celentano ha aperto i casting per danzatori di latinoamericano che si reputano più bravi di Mattia (il giovane è infortunato a un piede da un mese e non è sicuro di poter continuare il percorso nel programma, anche se Raimondo Todaro continua a tutelarlo e sostenerlo).

La sensazione che hanno i fan, dunque, è che la classe potrebbe cambiare ancora parecchio prima dell'assegnazione delle maglie verdi che garantiscono la partecipazione ad almeno una puntata del prime time.

Albe e Cosmary, ad esempio, sono stati sospesi dai loro insegnanti di riferimento dopo esibizioni non proprio entusiasmanti. Nel corso dello speciale che sarà registrato mercoledì 19 gennaio, Anna Pettinelli e Alessandra Celentano dovranno decidere se confermare il cantante e la ballerina nel cast oppure se mandarli a casa definitivamente in quanto non all'altezza delle loro aspettative.