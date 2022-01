Continuano a tenere alta l'attenzione le puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 alle 20:45 e su RaiPlay in streaming, dove sono disponibili anche le repliche. Le anticipazioni dell'episodio di mercoledì 19 gennaio 2022 si concentrano sulla difficile relazione di Alberto e Clara. Palladini sta sfruttando a suo favore il fatto che Patrizio l'abbia spinto dalle scale. Non solo vuole ottenere più del dovuto facendo passare per grave un banale infortunio, ma vuole anche prendersi una rivincita in campo amoroso. La sua strategia sembra aver messo in difficoltà la povera Clara.

Palladini, si sa, è un abile manipolatore e ottiene sempre quello che vuole, anche a costo di calpestare i sentimenti altrui. Ed è quello che farà per l'ennesima volta con la sua ex, nonostante Patrizio abbia fiutato le sue oscure intenzioni.

Alberto ricatta Clara: Un Posto al sole anticipazioni 19 gennaio 2022

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni relative all'episodio di Un Posto al sole che andrà in onda su Rai 3 mercoledì 19 gennaio 2022, raccontano che Alberto continuerà a non lasciare in pace la povera Clara, già piena di preoccupazioni di suo.

Alberto sa dove colpire e conosce molto bene i punti deboli di Clara: i suoi sensi di colpa e i traumi passati le impediscono di vivere relazioni sane.

E così, incurante dei suoi sentimenti e del bisogno di protezione, Palladini metterà di fronte Clara all'ennesimo ricatto.

Clara e Nunzio vicini

Nella nuova puntata di Un Posto al Sole, Clara non ne potrà più di essere trattata a pesci in faccia da Alberto. Non sapendo con chi altro confidarsi, si aprirà con il buon Nunzio.

Nunzio si dimostrerà un buon amico e confidente per Clara, che gli confesserà di sentirsi sopraffatta dal carico di responsabilità che l’è piovuto addosso dopo la morte del padre.

Dopo aver parlato con Nunzio, Clara si renderà conto che è arrivato il momento di prendere una decisione molto complessa.

Mariella mette alle strette Guido: spoiler Upas

Nella puntata di Un posto al sole di mercoledì 19 gennaio ci sarà anche spazio per trame più leggere, come spesso accade nella soap.

A tal proposito, Mariella e Guido saranno protagonisti dei loro tanto divertenti teatrini di coppia.

Il povero Del Bue verrà messo alle strette dalla moglie, alle prese con una strana 'lista' che lo metterà alquanto in imbarazzo.

Intanto, Marina continuerà a stare accanto a Fabrizio, che si è ritrovato in una situazione molto difficile dopo la sua confessione pubblica su quanto accaduto al pastificio. Non manca molto prima che Rosato perda completamente il controllo: stando alle nuove anticipazioni di Upas, nelle puntate della prossima settimana, Fabrizio sarà sul punto di compiere un gesto estremo.