Nervi tesi nella scuola di Amici. Il daytime che è andato in onda martedì 18 gennaio ha informato i telespettatori di due scontri che ci sono stati nei giorni scorsi tra professori e allievi. Alessandra Celentano ha rimproverato Mattia per l'atteggiamento che ha avuto subito dopo l'interrogazione che gli ha fatto: la maestra ha dato del "finto" e "superficiale" al ballerino. Rudy Zerbi, invece, ha etichettato come "presuntuoso" il comportamento di Alex nei confronti della new entry Calma: l'insegnante ha messo in sfida i due su una cover scelta dal rapper.

Aggiornamenti dalla scuola di Amici

I professori continuano ancora a essere protagonisti assoluti di Amici 21. Al termine della puntata che è andata in onda il 16 gennaio, alcuni insegnanti hanno chiesto alla produzione di potersi confrontare con gruppi di allievi per diverse ragioni.

Alessandra Celentano ha convocato i ballerini in palestra per mostrargli un video che è stato girato durante una pausa pubblicitaria dell'ultimo speciale.

Dopo essere stato interrogato dalla maestra, Mattia è tornato al banco e ha cominciato a scherzare sulle domande che gli erano state fatte e su quanto fosse ingiusto che nessuno degli altri alunni avesse ricevuto lo stesso trattamento.

"Sei finto", ha esordito con queste parole la maestra nello sfogo che è stato trasmesso nel corso del daytime del 18 gennaio.

Il danzatore di latinoamericano ha provato a giustificarsi e a chiedere spiegazioni per le accuse che stava ricevendo, ma la docente non ha voluto interagire con lui, anzi gli ha solo suggerito di studiare e di smetterla di avere "due facce".

Insegnanti sugli scudi ad Amici 21

La maestra Celentano era davvero arrabbiata con Mattia, perché davanti al pubblico in studio si è detto bendisposto allo studio e a imparare le cose che non conosce della danza classica, mentre quando non pensava di essere ripreso ha protestato per l'interrogazione e per il fatto che nessun altro allievo sia stato messo sotto torchio come lui.

"Sei la superficialità in persona", ha tuonato la professoressa Alessandra prima di lasciare la palestra e suggerire al danzatore di studiare bene le dispense sulle origini del latinoamericano che gli farà avere a breve.

Rientrato nella casetta di Amici, il giovane ha continuato a dirsi basito dalle accuse che gli sono state rivolte ma, spronato soprattutto dai compagni di classe, ha incassato e ha promesso che si sarebbe impegnato per far cambiare idea all'insegnante.

Il confronto tra Alex e il 'tutor' di Calma ad Amici

Anche Rudy ha avuto qualcosa da dire ad Alex dopo la puntata di Amici del 16 gennaio.

Il professore ha convocato nella scuola alcuni cantanti e ha mostrato loro un video in cui il ragazzo criticava il nuovo entrato Calma affermando: "Secondo me non batterebbe nessuno di noi. È un mio pensiero anche a fronte delle persone che sono uscite".

Zerbi non ha apprezzato il commento dell'allievo, anzi l'ha subito etichettato come un "presuntuoso" che pensa di poter giudicare gli altri artisti senza aver ancora raggiunto chissà quale traguardo nella musica.

"Hai vinto dischi d'oro? No. Le radio non hanno parlato benissimo dei tuoi brani e tu, dall'alto della sua bravura, dici che Calma non batterebbe nessuno", ha tuonato l'insegnante.

"Ma cosa vuol dire? Solamente chi ha vinto qualcosa può avere un'opinione? Quello è un mio pensiero in base a quello che ho ascoltato, chiunque è libero di dire ciò che crede", ha replicato Alex.

Rudy non si è lasciato convincere dalle spiegazioni del cantante, anzi gli ha chiesto di preparare una cover che il rapper del suo team ha portato ai casting: nel corso della puntata di domenica prossima, i due si sfideranno e uno solo vincerà.