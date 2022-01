L'appuntamento con Amici 2022 ritorna questa domenica 23 gennaio, con la nuova puntata inedita in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:00 in punto. Le anticipazioni rivelano che, in vista dell'avvicinarsi del serale di questa ventunesima edizione, in partenza a metà marzo, le sfide per i concorrenti rimasti in gara diventeranno sempre più attese dal pubblico. Occhi puntati in primis sulle sorti del ballerino Mattia che, ancora una volta, è stato messo in discussione e a rischio uscita dalla prof Alessandro Celentano.

Mattia nel mirino della prof Celentano: anticipazioni Amici 2022 del 23 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 2022 prevista domenica 23 gennaio su Canale 5, rivelano che l'attenzione sarà incentrata soprattutto sulle vicende di Mattia.

Pur essendo uno degli allievi più amati e seguiti di questa edizione, continua ad essere al centro delle critiche da parte della prof Alessandra Celentano.

Questa settimana, la prof lo ha duramente bacchettato al punto da fargli un nuovo esame sul latino americano ma ritenendo insufficiente la preparazione di Mattia.

Rischio eliminazione per il ballerino Mattia da Amici 2022

Come se non bastasse, la prof Celentano ha avviato i casting per cercare un nuovo ballerino di latino americano che possa prendere il posto di Mattia all'interno della scuola.

Sul sito di Amici 2022 è partito il casting ufficiale alla ricerca dello sfidante che dovrà affrontare il ballerino del team di Raimondo Todaro.

Di conseguenza, in vista della puntata di domenica 23 gennaio, Mattia potrebbe ritrovarsi ad affrontare una sfida che lo porterà a lasciare definitivamente la scuola di Amici 21 e quindi ad essere fatto fuori dal programma, ad un passo dal serale.

Anche Cosmery e Albe a rischio eliminazione dalla prossima puntata di Amici 2022

Quale sarà l'esito del percorso di Mattia nella scuola? In attesa di scoprirlo, le anticipazioni su questa nuova puntata del pomeridiano di Amici, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende della ballerina Cosmery.

Anche in questo caso, le sue sorti potrebbero essere appese ad un filo, dato che la prof Celentano aveva scelto di sospenderle la maglia e si era preso del tempo per decidere se tenerla all'interno della scuola oppure no.

Anche Cosmery, quindi, questa settimana scoprirà il suo verdetto finale e quale sarà la decisione finale della prof.

Spazio anche alle sorti del cantante Albe, anche lui a rischio eliminazione dopo che gli è stata sospesa la maglia ad Amici 2022. Riuscirà a mantenere il suo banco nella scuola? Lo scopriremo domenica 23 gennaio a partire dalle 14:00 in punto su Canale 5.