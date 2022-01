La pandemia è riuscita a bloccare anche l'unico programma che finora, seppure con qualche cambiamento, non aveva mai subito uno stop: Amici 21 domenica 30 gennaio non andrà in onda con la consueta puntata in studio con esibizioni di cantanti e ballerini, scontri tra professori e pubblico. Al suo posto verrà probabilmente mandato in onda uno speciale con montaggio e il motivo è purtroppo legato a casi di positività al Covid-19 nel corpo di ballo.

Secondo le ultime indiscrezioni che circolano sul web, ad essere risultati positivi al Coronavirus sarebbero stati tre professionisti del talent, tanto che tutta la grande macchina del programma si è dovuta prendere una pausa forzata.

Puntata domenicale annullata per la prima volta

Già nella giornata di ieri erano circolate delle indiscrezioni circa la presenza del Covid all'interno della scuola di Amici 21. La registrazione prevista per ieri mercoledì 26 gennaio è stata annullata, tanto che all'inizio si era diffusa sui social la voce che proprio degli alunni avessero contratto il virus. Ma successivamente, i rumor si sono concentrati sulla presunta positività di alcuni ballerini professionisti della scuola, precisamente tre, di cui però non sono stati forniti i nomi.

E se fino ad oggi la produzione del talent era riuscita a gestire il virus facendo collegare i professori che risultavano positivi da casa, come accaduto qualche puntata fa a Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, in questo caso non è stato possibile adottare lo stesso tipo di soluzione.

I ballerini dimostrano per i ragazzi ed evidentemente la quarantena sarà stata estesa a più persone, come contatti stretti, visto che tutti i professionisti lavorano insieme in palestra seppure con le dovute precauzioni.

Nessuna indiscrezioni sui 'casi positivi'

A confermare il cambio di programmazione per domenica 30 gennaio è stato Giuseppe Candela su sito di Dagospia.

Il giornalista ha affermato che diversi ballerini hanno contratto il Covid, senza dirne i nomi. Per tale ragione uno speciale con montaggio e non svolto in studio verrà mandato in onda la posto della puntata. In ogni caso, in tal maniera si conferma indirettamente che gli alunni di Amici 21, che vivono nella bolla protetta della casetta sono in realtà negativi.

Sui social i fan del talent si chiedono chi tra i professionisti ha contratto il Covid. Andreas Muller, da tempo in isolamento, non è contemplato nella rosa dei nomi. Elena D'Amario e Simone Nolasco ieri si sono mostrati attivi e in salute sui social. Nessuna notizia su Giulia Stabile, Francesca Tocca, Umberto Gaudino. Chissà se i ballerini decideranno di esporsi per tranquillizzare i loro fan o invece decideranno di mantenere la loro privacy visto che il tema è delicato e riguarda la salute.