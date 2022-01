Che cosa succede nelle nuove puntate settimanali di Beautiful in onda su Canale 5 dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022? Liam ha accusato Hope di averlo tradito con Thomas e non ha creduto alle sue giustificazioni. Intanto, Thomas si trova in ospedale in condizioni critiche, dopo che è collassato in preda a una crisi di nervi davanti alla giovane Logan. Finn sarà chiaro: l'unica possibilità di salvare Thomas è una delicata operazione al cervello. Ridge e Steffy corrono al capezzale del giovane Forrester e pregano che non accada il peggio. Che ne sarà di lui?

Beautiful, trame italiane prossima settimana: Thomas in ospedale

Steffy e Ridge saranno in ansia per le sorti di Thomas, che si sottopone all'operazione chirurgica dopo la crisi allucinatoria che gli ha fatto perdere coscienza. In ospedale arrivano anche Hope e Liam, che hanno modo di parlare di nuovo di quanto successo.

Nella sala d'attesa cresce l'angoscia man mano che passano le ore. A dare le prime notizie è Finn, che comunica il buon esito dell'intervento, nonostante ci sia stato un momento in cui tutto sembrava perduto: Thomas è fuori pericolo.

Ridge ringrazia Hope per essere intervenuta in tempo chiamando il 911, salvando suo figlio. Quando Thomas si risveglia, ha un momento molto toccante con la giovane Logan che passa indifferente a Liam.

Liam realizza di aver tradito Hope

Alla Forrester Creations, Paris e Zende non perdono tempo per flirtare, oltre a parlare della triste vicenda nella quale è stata coinvolta Zoe.

Intanto, Flo e Wyatt non si capacitano ancora del piano che Quinn ha messo in piedi coinvolgendo Shauna per dividere Ridge e Brooke e ne parlano con una pentita Fulton, che vorrebbe rimediare ai suoi errori.

Per Liam arriverà il momento della verità: nelle nuove puntate di Beautiful, scoprirà che Hope non l'ha affatto tradito. Thomas stava baciando il manichino, in preda alle sue allucinazioni.

Shauna cerca di convincere Eric a perdonare Quinn, anticipazioni Beautiful

Hope è ancora all'oscuro di ciò che ha fatto Liam nella notte in cui ha creduto di vederla baciare Thomas.

Il vero traditore è lui e presto la verità verrà a galla, con terribili conseguenze.

Infine, le anticipazioni della prossima settimana di Beautiful svelano che Shauna proverà a convincere Eric a perdonare Quinn, pentita di ciò che ha fatto.

Shauna non sa che dietro la porta c'è proprio la sua amica Quinn, che ascolta di nascosto l'intera conversazione. Come agirà ora l'enigmatica Fuller nei suoi confronti? E soprattutto, Eric riuscirà a passare sopra le macchinazioni della moglie ai danni di Ridge e Brooke e riaccoglierla nella sua vita e nella sua casa? Staremo a vedere.