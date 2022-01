Brutte notizie per il ballerino Mattia all'interno della scuola di Amici 21. Nel corso della puntata del daytime trasmessa questo mercoledì pomeriggio, il giovane allievo ha dovuto fare i conti con una triste comunicazione che gli è stata fatta dalla padrona di casa Maria De Filippi, la quale ha svelato al ballerino che il suo percorso all'interno della scuola sarebbe in bilico.

Mattia scopre che potrebbe lasciare la scuola di Amici 21

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata di Amici 21 trasmessa domenica pomeriggio su Canale 5, Mattia non si è esibito in studio a causa di un infortunio.

Quello che tuttavia sembra essere un semplice infortunio, si è trasformato in qualcosa di decisamente più serio e preoccupante, così come ha svelato la stessa Maria De Filippi al ballerino.

Durante l'appuntamento con il daytime di questo pomeriggio, Mattia è stato messo al corrente del verdetto dei medici ed ha scoperto che la sua permanenza all'interno della scuola di Amici 21 è seriamente a rischio.

"Mattia tu hai una microlesione. Si vedrà se potrai rimanere nella scuola", ha svelato Maria De Filippi al giovane ballerino che è subito scoppiato in lacrime, affranto e devastato da questa notizia.

Le lacrime di Mattia dopo l'annuncio di Maria De Filippi ad Amici

"Il mio sogno era entrare qui, dopo tutto quello che ho passato quest'anno con papà che non è stato bene, quando mi hanno chiamato qui ero la persona più felice del mondo", ha ammesso in lacrime Mattia confidandosi con Christian.

Cosa succederà a questo punto e quale saranno le sorti del percorso di Mattia all'interno della scuola di Amici 21? Per lui arriveranno buone notizie oppure il verdetto finale dei medici sarà quello che non potrà più ballare per i prossimi mesi e quindi abbandonare definitivamente la scuola di Maria De Filippi?

Si avvicina il serale di Amici 21: lo show in onda in primavera su Canale 5

In attesa di scoprire il verdetto finale per Mattia, tutti gli altri concorrenti che sono in gara di questa ventunesima edizione del talent show Mediaset, portano avanti il loro percorso e si preparano ad affrontare nuove sfide in vista della fase serale dello show.

Ormai, infatti, mancano solo due mesi all'inizio della fase più importante di Amici 21, che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto di questa edizione.

Il serale del talent show di Maria De Filippi è in programma per la stagione primaverile, come sempre in prime time e anche quest'anno andrà in onda di sabato sera.

Lo show debutterà subito dopo il gran finale di C'è posta per te, il people show dei sentimenti condotto sempre dalla De Filippi che quest'anno ha debuttato con una media record che ha sfiorato il 30% di share su Canale 5.