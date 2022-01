Si è da poco conclusa la registrazione della prima puntata di Amici del 2022. Sabato 8 gennaio, infatti, Maria De Filippi ha condotto lo speciale che sarà trasmesso su Canale 5 domenica 9, quello che ha visto ben quattro allievi a rischio eliminazione. Mattia, Christian e Crytical sono tornati tra i banchi dopo una lunga assenza, Arisa ha giudicato la gara interna tra i cantanti e Coez è stato l'ospite musicale del giorno: queste alcune anticipazioni che arrivano direttamente dagli studi Elios.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Sabato 8 gennaio, la scuola di Amici ha ufficialmente riaperto i battenti.

Dopo circa tre settimane di stop, gli allievi si sono ritrovati in studio per affrontare la prima puntata del nuovo anno, quella in cui si dovevano sciogliere parecchi nodi.

Le prime anticipazioni che stanno trapelando dopo la fine della registrazione (lo speciale in questione sarà trasmesso su Canale 5 domenica 9 a partire dalle ore 14), informano i curiosi del fatto che ben quattro talenti hanno sostenuto una sfida.

Il ballerino Cristiano era in studio ma non ha danzato, quindi il suo confronto con un esterno non c'è stato; Carola, invece, ha dovuto rimandare il suo "duello" a causa di un infortunio che non le ha permesso di esibirsi.

LDA si è proposto per una sfida contro Berna ed è riuscito a vincere.

Discorso diverso, invece, va fatto per Rea e Nicol. Le cantanti sono risultate penultima e ultima nella classifica che ha stilato Fedez prima delle vacanze, perciò sono state messe in sfida d'ufficio. Il prof Zerbi, ha apprezzato il loro impegno durante le vacanze e ha deciso di premiarle.

Oggi, dunque, non c'è stata nessuna eliminazione: tutti gli alunni sono riusciti a farsi riconfermare la maglia.

La classe ha accolto un nuovo membro: la ballerina Alice è entrata nel cast per volere dell'intera commissione.

Sorprese e tanta musica ad Amici 21

La puntata di Amici che è stata registrata nel pomeriggio dell'8 gennaio, si è svolta più o meno come tutte le altre.

I cantanti della classe hanno partecipato ad una gara interna che stavolta è stata giudicata da Arisa.

Dopo essere stata professoressa della precedente edizione del talent-show, l'artista ha accettato la proposta di Maria De Filippi di ascoltare e votare le esibizioni dei ragazzi della scuola.

La classifica che è venuta fuori dalle preferenze della cantautrice (Sissi prima con 10 e LDA secondo con 9), ha "condannato" gli ultimi tre allievi ad una sfida da affrontare la prossima settimana: si tratta di Albe, Luigi e Nicol.

Un altro ospite dello speciale che andrà in onda su Canale 5 domenica 9, è stato Coez, che ha interpretato l'inedito "Come nelle canzoni" per la gioia del pubblico presente.

Liti e tensioni nella casetta di Amici

Altre anticipazioni che hanno fatto felici i fan di Amici, riguardano tre ragazzi che per un periodo si sono assentati dallo studio e dalla casetta per motivi di salute.

I ballerini Mattia e Christian e il rapper Crytical hanno partecipato regolarmente alla prima registrazione del 2022, esibendosi davanti ai loro professori di riferimento per cercare di riconfermare la maglia da titolari.

Nei giorni scorsi, inoltre, sul web si è parlato tanto di ciò che è successo tra gli allievi durante le vacanze. In tre video che sono stati caricati su Witty Tv tra il 5 e il 7 gennaio, è stata mostrata un'accesa discussione che c'è stata per le pulizie, quella che ha portato ad un brutto diverbio tra LDA ed Elena.

Messo definitivamente da parte il flirt che hanno avuto l'estate scorsa, i due cantanti si sono scontrati sui loro problemi di comunicazione: la siciliana non ha trattenuto urla e lacrime quando ha litigato con il figlio di Gigi D'Alessio. Il tutto si è concluso con una presa di coscienza da parte di entrambi che il rapporto non può andare avanti, quindi ognuno penserà a sé stesso d'ora in poi.