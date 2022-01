Il daytime di Amici che è andato in onda il 12 gennaio, ha fatto chiarezza sui problemi fisici che hanno tenuto Mattia lontano dalle scene per settimane. Maria De Filippi ha informato il ragazzo che si è procurato una microlesione al piede durante le prove e non si sa se potrà rimanere nella scuola. La conduttrice ha consigliato al ballerino riposo assoluto nella speranza che possa guarire in tempo per continuare a concorrere con gli altri allievi, tutti in corsa per la partecipazione alla fase serale.

Tegola per un protagonista di Amici

I fan di Amici se lo chiedevano da settimane e oggi hanno finalmente trovato una risposta: Mattia non si esibisce da metà dicembre a causa di un serio infortunio che potrebbe compromettere la sua esperienza nella scuola.

Il daytime del 12 gennaio, infatti, si è aperto con la comunicazione che Maria De Filippi ha dato all'allievo: "Hai una microlesione, non sappiamo se potrai andare avanti".

Il ballerino stava mangiando e si è subito accasciato sul tavolo in preda alla disperazione: Carola e Christian hanno subito cercato di consolare il compagno di classe e Serena gli ha consigliato di stare a riposo e di farsi aiutare dagli altri per qualsiasi cosa.

Per il danzatore di latino-americano è stata una doccia fredda scoprire che forse non potrà più concorrere per il serale, anche per questo si è lasciato andare allo sconforto anche dopo che la presentatrice ha interrotto il collegamento audio.

Speranza per la guarigione di Mattia

Quando Christian gli ha chiesto di non mollare e quindi di credere nella possibilità di guarire in tempo per gareggiare assieme agli altri, Mattia ha palesato i motivi per i quali gli dispiacerebbe uscire.

"Avrei preferito andare via con una sfida, così è proprio brutto. Stare qui è sempre stato il mio sogno", ha detto il ragazzo prima di tirare in ballo il suo professore.

Il ballerino, infatti, ha avuto un pensiero anche per Raimondo Todaro, l'insegnante che lo segue da settembre e col quale ha avuto varie incomprensioni nel recente passato.

"Ho paura. Devo stare fermo per la caviglia, cosa deve pensare?", si è chiesto il giovane che al momento fa ancora parte del cast della ventunesima edizione del talent-show.

Attesa per la nuova registrazione di Amici

Maria De Filippi non ha comunicato i tempi di recupero di cui necessita Mattia, quindi i fan di Amici sperano che nonostante la microlesione al piede, possa superare l'infortunio in breve tempo e rimanere nella scuola.

Un dato di fatto è che il giovane non si esibisce da metà dicembre, ovvero da quando ha partecipato allo speciale prima della pausa natalizia. Domenica scorsa, invece, il ballerino era in studio ma non ha eseguito neppure una performance, segno che il suo infortunio c'è ancora e gli impedisce di fare quello che più ama.

Il sedicesimo speciale sarà registrato venerdì 14 gennaio, e probabilmente solo quel giorno si saprà qualcosa in più sulle condizioni fisiche di Mattia.

Anche Carola non ha ballato nel corso della prima puntata di Amici del 2022 (si parla di un piccolo infortunio anche per lei), ma su questa situazione non sono ancora state fornite ulteriori informazioni.

La maestra Celentano, però, a partire da oggi potrà contare sul carisma e sul talento di una nuova alunna: la new entry Alice, infatti, dopo aver incontrato tutti i docenti di danza ha scelto di farsi seguire dalla prof Alessandra e quindi è entrata ufficialmente a far parte della sua squadra, che è già composta da Carola, Cristiano e Cosmary.