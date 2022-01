Nel corso del daytime di Amici 21 che è andato in onda l'11 gennaio, è stato mostrato un video che ha aggiornato i fan su una coppia di quest'anno. Dopo essersi scambiati i primi baci, Alex e Cosmary hanno cominciato ad avere delle incomprensioni: la ragazza, in particolare, si è lamentata del fatto che il cantante non la cerca mai e che la bacia solo quando gli altri non sono nei paraggi. L'allievo ha preso le distanze specificando che non è innamorato, così la ballerina si è isolata: i due hanno chiuso la questione con un abbraccio ma senza chiarirsi del tutto.

Differenze e dubbi nella casetta di Amici

Quella tra Alex e Cosmary sembra essere diventata una specie di "soap opera": non passa settimana, infatti, in cui i fan non vengono aggiornati su quello che accade in casetta tra i due, a partire dalle effusioni che si scambiano a favor di telecamera.

Martedì 11 gennaio, ad esempio, su Canale 5 è stato trasmesso un lungo video dedicato alla coppia, una serie di momenti che il cantante e la ballerina hanno vissuto dopo la puntata in cui è stata ufficializzata la loro unione.

L'allievo di Amici sceglie di baciare la compagna di classe solo quando intorno a loro non c'è nessuno: dietro ad una porta o in una camera da letto vuota sono le zone preferite dal giovane per scambiarsi tenerezze con la pugliese.

La quasi totalità della giornata, Alex non cerca Cosmary e questo fa soffrire la ragazza, che vorrebbe abbracciare e baciare il milanese più volte di quelle che lui le concede.

Le parole del cantautore di Amici 21

Dopo aver assistito ad un allontanamento da parte di Cosmary, Alex si è isolato in camera e ha affossato la testa sotto al cuscino.

Raggiunto dalla ballerina, il giovane ha ammesso: "Siamo troppo diversi. Diamo un valore e un'importanza diversa alle cose, a partire da un bacio. Tu fai le stesse cose con tutti".

La pugliese è rimasta spiazzata da queste parole e ha sottolineato che i baci e gli abbracci che dà a lui non sono gli stessi che può regalare ad altri allievi, ma il cantautore non si è fatto convincere e si è chiuso nel silenzio.

Dopo vari tentativi, la danzatrice ha mollato la presa ed è andata in giardino ad ascoltare la musica. Alex l'ha raggiunta e ha cercato un timido confronto, ma i due non sono riusciti a chiarirsi, anzi lei ha invitato il compagno di classe a lasciarla da sola se non aveva altro da dirle.

"Mi metti in soggezione se stai lì a fissarmi senza parlare. Hai altro da aggiungere? No? Bene, puoi rientrare per favore?", ha detto Cosmary prima che il cantante la accontentasse.

Scricchiola una coppia di Amici 21

Dopo averlo ignorato per un po', Cosmary ha cercato un nuovo confronto con Alex. La ballerina si è lamentata delle poche attenzioni che il cantante le dà durante il giorno ("Il massimo che fai è passare e accarezzarmi una spalla, poi faccio tutto io"), e lui ha ribadito che il poco che fa per lui ha un valore.

Tra i due protagonisti di Amici 21 sembrano esserci delle incomprensioni dovute ad un'evidente diversità caratteriale: la danzatrice è espansiva e affettuosa, mentre il ragazzo è schivo e riservato.

La discussione si è conclusa con un bacio sulla guancia che l'allieva del team Celentano ha dato al compagno di classe, che subito dopo l'ha abbracciata sul letto sancendo perlomeno una tregua.

L'ultima coppia che si è formata all'interno della casetta, dunque, sta vivendo un primo periodo di "crisi", momenti che gli altri piccioncini del cast Sissi e Dario (che passano tutto il tempo a baciarsi), Albe e Serena non hanno ancora dovuto affrontare nonostante siano legati da più tempo rispetto ai "colleghi", neo fidanzatini alle prese con una maretta.