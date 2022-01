Mattia Zenzola, il ballerino di latino americano del professore Raimondo Todaro, è stato assente dalla scuola di Amici21 per un lungo periodo. In moltissimi volevano sapere dove fosse finito, temendo che fosse stato eliminato. In realtà ha avuto un brutto infortunio e, successivamente, si è ammalato. Pertanto, è stato messo in isolamento insieme ai suoi compagni, Christian e Crytical. Purtroppo, però, nonostante sia rientrato in casetta dopo il periodo di isolamento, non è guarito dal suo infortunio e non ha potuto esibirsi nella quindicesima puntata.

L'infortunio di Mattia ad Amici21

Durante il daytime andato in onda il 12 gennaio, a partire dalle 16:10, Mattia ha avvertito un dolore intenso alla caviglia. Pertanto, è stato visitato da un medico, ma il giovane ballerino non ha ricevuto ottime notizie. Purtroppo per lui, sembra che abbia una microlesione, la quale potrebbe impedirgli di riprendere le normali attività per un lungo periodo. Ciò, quindi, potrebbe compromettere la sua permanenza all'interno della Scuola di Amici21.

A tale notizia, Mattia non ha saputo resistere ed è crollato in un pianto disperato, cercando l'appoggio dei suoi compagni. In particolare, si è sfogato liberamente con Christian, con il quale ha legato moltissimo in questi mesi all'interno della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Il giovane ballerino ha confidato tutte le sue paure, poiché avrebbe preferito essere eliminato in seguito ad una sfida, lasciando il posto ad un candidato più meritevole, piuttosto che essere eliminato per l'infortunio.

D'altronde non è ancora detta l'ultima parola. Infatti, dovrà stare a riposo e seguire la terapia indicata dal fisioterapista.

Qualora riuscisse a migliorare, non ci sarebbe alcun motivo per abbandonare la scuola e potrà, quindi, proseguire il suo percorso.

Chi è Mattia Zenzola di Amici21

Mattia è entrato a far parte della classe di Amici21, contendendosi il banco con Nunzio, un altro ballerino di latino americano. In seguito ad un lungo confronto, Raimondo Todaro ha deciso di premiare Mattia, dandogli l'opportunità di studiare all'interno della scuola più seguita d'Italia.

Mattia, insieme ad Aisha, Dario e Crytical, è uno dei più giovani allievi di Amici21. Infatti, ha ottenuto il banco a soli 17 anni e, di recente, ha compiuto la maggiore età. Sin da subito ha conquistato il pubblico, non soltanto per il suo aspetto, ma anche per la sua bravura e voglia di fare. Doti che lo stesso Todaro ha sottolineato in più occasioni.

L'amicizia tra Christian e Mattia ad Amici21

Il giovane ballerino, sin dai primi giorni in cui ha fatto il suo ingresso all'interno della scuola di Amici21, ha iniziato ad instaurare un bellissimo rapporto di amicizia con Christian. I due, hanno legato al punto da considerarsi come dei fratelli. Infatti, in qualsiasi circostanza, sanno benissimo di poter contare sul supporto reciproco.

La loro amicizia ha colpito moltissimo anche i fan del programma, i quali hanno iniziato a creare tantissimi profili social per supportare i due ballerini. Sicuramente, il loro legame, essendo così profondo e speciale, proseguirà anche al di fuori della scuola di Amici21.

Il percorso di Mattia nella scuola

Sin da subito, Mattia ha ottenuto ottimi consensi dal pubblico e dal suo insegnante, Raimondo Todaro. Purtroppo, però, il suo percorso non è stato sempre semplice. Infatti, durante questi mesi, Mattia ha avuto dei provvedimenti disciplinari per essere stato considerato quello meno collaborativo nelle faccende domestiche. Inoltre, Todaro aveva deciso di sospendergli la maglia, poiché il suo atteggiamento durante la lezione di ballo non era piaciuto al suo insegnante.

Per punizione ha dovuto dimostrare tutto il suo impegno e imparare a compiere tre giri completi sulla gamba sinistra.

Fortunatamente, ha sempre dimostrato un grandissimo impegno voglia di voler restare all'interno della scuola di Amici21. Per il momento, però, dovrà seguire attentamente le indicazioni fornite dai medici, con la speranza di non dover rinunciare, temporaneamente, al suo sogno.