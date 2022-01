Domenica 16 gennaio andrà in onda una puntata molto movimentata di Amici, uno speciale che i fan faranno fatica a dimenticare. Le anticipazioni che dal 14 gennaio circolano sul web, fanno sapere che tre cantanti e un ballerino sono stati eliminati, che un rapper è entrato nella squadra di Rudy Zerbi, che due allievi sono stati sospesi: insomma, in studio è accaduto di tutto e non sono mancate le lacrime per alcuni addii definitivi.

Anticipazioni nuovo appuntamento con Amici

Quando mancano un paio di mesi all'inizio del serale, nella scuola di Amici è tempo di cambiamenti e decisioni importanti.

La produzione ha deciso di accogliere la proposta che Rudy ha avanzato durante la settimana: il cantante che si classificherà ultimo nella classifica generale delle votazioni (la somma di tutte le graduatorie delle preferenze degli ospiti vip che hanno partecipato a questa edizione del talent), sarà eliminato definitivamente.

Prima di comunicare il nome dell'escluso, Maria De Filippi ha letto ai ragazzi la lista dei voti che Fiorella Mannoia (giudice della sedicesima puntata) ha assegnato, dopodiché è stata svelata la classifica complessiva.

Al primo posto si è piazzata Sissi (che dunque è risultata la preferita dalla maggior parte degli artisti che hanno ascoltato i cantanti della scuola nelle scorse settimane), al secondo Luigi e Crytical a pari merito e al terzo Aisha.

Quarto posto per Alex e quinto per LDA, sesto per Albe e settimo per Rea.

Nicol occupava l'ultimo posto e quindi è stata automaticamente eliminata.

Professori protagonisti ad Amici 21

La produzione di Amici ha detto sì anche alla richiesta di Todaro di mettere in sfida Cristiano e Christian. Garrison ha osservato le due coreografie che i ballerini hanno portato in scena e poi ha decreto un vincitore e uno sconfitto.

Cristiano ha avuto la peggio ed è stato eliminato dal talent-show ad un passo dal serale.

Restando in tema danza, Carola non si è esibita neppure questa settimana perché è infortunata: l'allieva del team Celentano è ferma ai box dal periodo natalizio e non si sa ancora quando guarirà completamente.

Stesso discorso va fatto per Mattia: il ballerino di latino-americano ha una micro lesione al piede che potrebbe costargli il banco.

Maria De Filippi ha informato il giovane che se non si riprenderà in tempi brevi, dovrà lasciare la scuola. Nel corso della 16esima puntata, però, la professoressa Alessandra ha deciso di interrogare il 18enne sulla teoria visto che non può ballare: il voto che ha dato la maestra, è 3.

Cantanti di Amici passati dalle radio

Per quanto riguarda la classe di canto, Luigi e Albe hanno affrontato una sfida perché la scorsa settimana si sono piazzati agli ultimi posti della classifica stilata da Arisa: entrambi hanno vinto e sono tornati al banco.

Il rapper, però, è stato fermato nuovamente da Anna Pettinelli: la professoressa non è contenta del rendimento del suo allievo, perciò ha deciso di sospendergli la maglia.

Anche la maestra Celentano ha messo a rischio eliminazione Cosmary dopo aver assistito a un'esibizione che non le è piaciuta affatto: Alessandra continua a dire che la giovane si impegna ma non rispecchia il suo ideale di ballerina.

Rea, Aisha, Crytical e Alex hanno fatto ascoltare i loro inediti agli esponenti di due radio: solamente il cantautore milanese ha ricevuto il sì di entrambi gli esperti, mentre gli altri avranno il loro brano in diffusione solo per conto di una emittente radiofonica.

La new entry Alice ha convinto a metà la propria insegnante, mentre Elena e Paily sono state mandate a casa entrambe da Rudy. Zerbi ha preferito puntare su un nuovo talento che si fa chiamare Calma.