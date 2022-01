Teresanna Pugliese ha conquistato il pubblico di Uomini e donne. L'ex tronista è stata ospite dell'ultima puntata andata in onda il 14 gennaio e si è contraddistinta per un acceso scontro avuto con Armando Incarnato. Teresanna non le ha certo mandate a dire al cavaliere e questo è piaciuto molto sia al pubblico in studio che ai telespettatori a casa che, sui Twitter, si sono schierati tutti dalla parte dell'ex tronista. C'è chi la vorrebbe come opinionista ufficiale del programma.

Teresanna torna a Uomini e donne nella puntata del 14 gennaio

Teresanna Pugliese è tornata ospite di Maria De Filippi.

Nelle scorse settimane era già intervenuta a Uomini e donne in occasione della promozione del libro di Raffaella Mennoia. Una presenza la sua, che è stata gradita dal pubblico, tanto che la padrona di casa ha deciso di richiamarla anche in altre registrazioni. Ecco il motivo per il quale i telespettatori l'hanno vista seduta accanto a Tina e Gianni anche nella puntata andata in onda il 14 gennaio. Puntata in cui Armando Incarnato ha di nuovo alzati i toni scagliandosi contro una dama del parterre. Nel suo mirino è finita Gloria, la donna con cui si stava conoscendo da un mesetto.

Teresanna attacca Armando: 'Non uscirei con te neanche per chissà cosa'

Gloria in puntata ha spiegato le ragioni per le quali ha chiuso con l'altro cavaliere Mirko.

Le sue spiegazioni hanno fatto inalberare Armando, il quale l'ha accusata di non dire la verità. Armando e Gloria hanno avuto un acceso scontro, durante il quale il cavaliere napoletano è andato oltre, parlando di un'intimità importante che ci sarebbe stata con Gloria. Fatto negato dalla dama. Teresanna a questo punto, chiamata in causa da Maria De Filippi, si è scagliata contro Armando descrivendolo come in uomo poco elegante.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Stando all'ex tronista, le parole di Armando su Gloria sono state alquanto indelicate e senza pensarci troppo si è rivolta al cavaliere dicendo: "Hai toccato un livello bassissimo" e aggiungendo: "Non era necessario andare nei dettagli". I toni tra Teresanna Pugliese e Armando Incarnato si sono alzati ulteriormente con il cavaliere che ha cercato di difendersi, sostenendo di essere stato preso in giro da Gloria.

Teresanna è sembrata di tutt'altra opinione e si è scaldata ulteriormente, arrivando a dargli del maleducato e urlando a gran voce: "Io non uscirei con te manco per chissà cosa".

Teresanna vs Armando: voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/QJyKvZW9wP — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 14, 2022

Il web commenta: 'Pro Teresanna come opinionista ogni puntata'

A detta dell'ex tronista, Armando sarebbe l'ultimo a dover giudicare, visto che è a Uomini e donne da diversi anni senza aver trovato l'amore. Per Armando sarebbe colpa delle donne come Gloria se non è riuscito a trovare la donna giusta per lui. E qui Teresanna ha affondato il colpo: "Ma stai scherzando? Tu vivi in un mondo tutto tuo".

La presa di posizione di Teresanna nei confronti di Armando, ha trovato il plauso del pubblico in studio e dei telespettatori, che si sono riversati su Twitter appoggiando la tesi dell'ex tronista. In molti la vorrebbero vedere come opinionista fissa del programma: "Io, assolutamente pro Teresanna come opinionista ogni puntata. Grazie". Altri hanno scritto: "Teresanna come opinionista è stata la miglior scelta di Maria degli ultimi 10 anni.