Le prossime puntate di Beautiful saranno ricche di novità e colpi di scena. Infatti, il ritorno di Sheila Carter porterà i primi guai alla famiglia Forrester. A tal proposito, la madre biologica di Finn manometterà la bottiglia di champagne analcolico della moglie di Ridge che, pertanto, berrà una bevanda che la manderà su di giri. A quel punto, dopo aver perso la lucidità, la mamma di Logan finirà nuovamente fra le braccia di Deacon. Purtroppo, però, il tradimento ai danni di Ridge non rimarrà un segreto, perché il piccolo Douglas vedrà sua nonna baciare un uomo.

Beautiful, prossime puntate: Brooke finisce fra le braccia di Deacon e tradisce Ridge

Le anticipazioni americane di Beautiful ci informano di un ennesimo tradimento che verrà consumato nella soap. Dopo anni di tira e molla e matrimoni celebrati, Brooke tradirà suo marito Ridge. Questa volta, Logan finirà tra le braccia del suo ex Deacon. La mamma di Hope, però, non sarà lucida al cento per cento quando bacerà il padre di sua figlia, ma sarà vittima di un piano di Sheila. Infatti, Carter manometterà la bottiglia di champagne analcolico della signora Forrester che, pertanto, si ubriacherà. A quel punto, Brooke bacerà Deacon.

Beautiful, trame prossimi episodi: il tradimento di Brooke ai danni di Ridge

Brooke è sposata con Ridge e vorrà trascorrere la notte dell'ultimo dell'anno con suo marito. Purtroppo, però, lo stilista si troverà lontano da casa per lavoro e, nel momento in cui dovrà rientrare a Los Angeles, il maltempo bloccherà il suo jet privato.

Logan sarà pertanto pronta a brindare a mezzanotte da sola ma, poco prima dell'arrivo del nuovo anno, arriverà a farle compagnia Deacon. Il piano di Sheila di fare ripiombare Brooke nell'alcolismo andrà meglio del previsto perché, oltre a bere, la mamma di Hope tradirà anche suo marito con il suo ex.

Beautiful, prossimi episodi: Douglas vede Brooke fra le braccia di Deacon

Quanto accadrà la notte dell'ultimo dell'anno non rimarrà un segreto che rimarrà soltanto fra Brooke e il suo ex, perché quella notte qualcuno spierà i due amanti. Infatti, le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful, rivelano che nel momento in cui Logan e Sharpe si baceranno, il piccolo Douglas andrà a casa della nonna per cercare un giocattolo. A quel punto, il figlio di Thomas scorgerà dalla finestra la moglie di Ridge fra le braccia di un uomo. Dalla posizione in cui si metterà ad osservare la scena, il bambino riuscirà a distinguere Brooke, ma vedrà soltanto un uomo di spalle, con un cappello da Babbo Natale, non riuscendo a identificare l'identità della persona.

Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di Beautiful per scoprire se Douglas manterrà il segreto su quanto visto la notte dell'ultimo dell'anno o se Ridge verrà a sapere del tradimento di sua moglie.