Un nuovo scontro rischia di nascere nella casa del Grande Fratello Vip e, questa volta, potrebbe vedere come protagonisti due concorrenti inaspettati: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due, negli ultimi giorni, si sono infatti molto avvicinati, al punto da divenire anche piuttosto intimi (tra i due, infatti, è scattato anche più di un bacio).

Nonostante questo, però, le intenzioni del ragazzo sembrano non essere molto serie, almeno stando a quanto dichiarato da lui stesso in una conversazione (che ha fatto il giro del web) con Gianmaria.

Anche quest'ultimo, nelle scorse settimane, ha avuto un avvicinamento con la ragazza.

Alessandro ridimensiona il proprio interesse: 'Fuori è un'altra cosa'

Alessandro, parlando con Gianmaria, ha di fatto ridimensionato il proprio rapporto con Sophie, derubricandolo a un semplice interesse. In particolare, il ragazzo ha affermato come fuori dalla casa "sarà un'altra cosa", ammettendo di fatto di essersi avvicinato alla ragazza solo perché nel contesto del reality: "Qui perché siamo concentrati e siamo in pochi".

Basciano ha poi continuato, ammettendo di avere un'attrazione così come l'ha avuta anche lo stesso Atinolfi. Il concorrente ha poi definito Sophie come "non brutta", ammettendo però di avere decisamente altre preferenze: "Quando le confronti con altre donne...

io quando vado in giro con quell'altra...".

'Come quando porti la più bella del paese a Milano: smette'

A questo punto ha preso la parola Atinolfi, che di fatto si è detto d'accordo con il discorso appena pronunciato da Alessandro. In particolare, Gianmaria ha voluto chiarificare ulteriormente il concetto mediante un esempio: "È come quando vai al paesino e ci sta la più bella che se la tira.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Poi però la porti a Milano e smette".

Parole decisamente dure, che però non sono terminate. Atinolfi, infatti, ha proseguito ed esteso il discorso in generale alle altre donne presenti in casa. L'imprenditore, infatti, si è augurato che le ragazze della casa "smettano di fare le prime donne", in quanto ci sono "mille ragazze" migliori di loro.

Parole, queste, che hanno trovato il consenso di Alessandro, che ha voluto mettere la ciliegina sulla torta: "Ti dico una cosa: ridimensioniamo le cose".

Deianira attacca i due concorrenti: 'Sputano nel piatto dove hanno mangiato'

Le parole, come già detto, hanno fatto il giro del web. In particolare, ha destato polemica il fatto che (ovviamente) Sophie non era presente quando tali parole sono state pronunciate, rimanendo dunque all'oscuro del pensiero dei due. Sulla questione è intervenuta anche Deianira Marzano, che sul proprio profilo Instagram ha voluto difendere la Codegoni.

In particolare, Deianira ha invitato Alessandro e Gianmaria "a mettersi insieme e a levarsi dalle scatole", visto il loro accordo nell'attività dello "sputare nel piatto dove hanno mangiato". Marzano, infine, si è augurata che tali parole possano essere fatte vedere in puntata a Sophie.