Sembrerebbero confermate le voci di crisi insanabile tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. In queste ore, infatti, la soubrette è volata in Uruguay con un'amica, lasciando i figli Luna Marì e Santiago con i papà. Prima di prendere il volo verso il caldo, però, l'argentina si è lasciata andare ad una confidenza social che sta facendo discutere: stuzzicata da Patrizia, la presentatrice Mediaset ha ammesso di essere stata tradita e che da ciò non si può scappare.

La 'fuga' dall'Italia di Belen

Il 2022 di Belen è cominciato con un bel viaggio oltreoceano.

Come sta documentando la stessa showgirl sul suo profilo Instagram, in queste ore è partita alla volta dell'Uruguay assieme ad una cara amica. Dopo aver festeggiato il Natale e il Capodanno con la famiglia in uno chalet in montagna, la bella Rodriguez ha deciso di concedersi una vacanza al caldo, ma senza uomini.

L'unica persona che l'argentina ha voluto affianco in questa trasferta rigenerante, è Patrizia Griffini, sua storica amica e confidente.

Prima di partire, la 36enne ha condiviso delle Stories che stanno facendo discutere, video in cui ha toccato un argomento delicato ma molto chiacchierato: il tradimento.

Le chiacchiere social sul passato di Belen

In alcuni video che l'amica Patrizia ha pubblicato su Instagram, si vede Belen sfoggiare un paio di orecchie che possono ricordare delle corna (il tutto grazie ad un filtro social).

"Anche lei ha scelto le corna, sei pazzesca", dice la parrucchiera in una delle tante Stories che anche la bella Rodriguez ha condiviso sul proprio account lo scorso 2 gennaio.

"Ma sono solo due?", chiede l'argentina ad un certo punto della conversazione.

Quando la "Petineuse" le domanda il perché di questa singolare richiesta, la soubrette aggiunge: "Perché penso di averle, anzi le ho sicuramente".

"Nessuno si salva dalle corna", ha detto ancora la presentatrice di Tu sì que vales prima di volare dall'altra parte del mondo.

Ovviamente le due non hanno fatto i nomi degli ex che avrebbero tradito Belen, gli uomini che lei oggi inserisce nella lista di coloro che le hanno mancato di rispetto quando facevano coppia.

Gelo e vacanze separate per Belen e Antonino

Gli uomini che Belen ha amato da quando è un personaggio pubblico, si conoscono bene ma non si è mai avuta certezza di eventuali tradimenti subiti dalla showgirl.

Marco Borriello, Fabrizio Corona, Stefano De Martino, Andrea Iannone e Antonino Spinalbese: sono questi gli amori famosi della bella Rodriguez, le persone con le quali ha fatto coppia negli ultimi anni tra alti e bassi.

In passato si è vociferato di possibili mancanze di rispetto da parte del papà di Santiago (un'ipotesi che potrebbe spiegare la doppia separazione tra i due), ma nessuno dei diretti interessati si è mai esposto per confermare o per smentire il tutto.

Attualmente, la conduttrice Mediaset sarebbe libera sentimentalmente.

Da mesi si parla di una profonda crisi tra la donna e il giovane fidanzato, quello al quale si è legata poco più di un anno fa e che ha reso padre di una bambina nel mese di luglio.

Stando a quello che raccontano i giornalisti di Gossip, Belen e Antonino non starebbero più insieme e si vedrebbero esclusivamente per amore della piccola Luna Marì. Non si conoscono i motivi di questo improvviso allontanamento, anche perché l'argentina non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla sua storia d'amore e a ciò che è successo dopo l'estate tra lei e il compagno.

In vista del viaggio da single che ha deciso di fare in quest'inizio di 2022, la 36enne ha lasciato la figlia con il papà (anche Santiago è con Stefano a Milano) e si è allontanata dall'Italia assieme ad una fedele amica.