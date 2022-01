Quando mancano poche ore ad una nuova puntata del Grande Fratello Vip, Sophie ha fatto una dichiarazione che ha spiazzato i telespettatori. Riflettendo sull'eventualità che Alessandro possa essere eliminato dal gioco, la bella tronista si è detta pronta a seguirlo fuori dalla casa: Basciano, infatti, al momento sembra essere l'unico motivo per il quale Codegoni è felice di vivere tra le mura di Cinecittà.

La confidenza prima della diretta del Grande Fratello Vip

Oggi, lunedì 3 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, la prima del 2022.

Tra i tanti temi che Alfonso Signorini affronterà in diretta, spicca sicuramente il flirt in corso tra Sophie e Alessandro. I due si sono baciati con passione la notte di Capodanno, ma il ragazzo ha ancora qualche dubbio sulla tronista e sul fatto che i loro caratteri possano essere compatibili.

Basciano non è visto di buon occhio da molti concorrenti del reality, gli stessi che in queste ore hanno cercato di far ragionare Codegoni, suggerendole di non dare totale fiducia ad una persona che conosce da due settimane appena.

La 20enne, però, sembra voler andare avanti per la propria strada, dando retta esclusivamente alle belle sensazioni che prova quando è con il modello.

"Sono stufa che tutti mi dicono che mi sta prendendo in giro.

Continuano a dirmi che è falso e che non è realmente interessato a me, ma come lo sanno?", ha riflettuto la giovane nelle scorse ore.

Il tira e molla al Grande Fratello Vip

Sophie ha cercato di spiegare alle amiche che negli ultimi 15 giorni è rinata grazie ad Alessandro: "Ridiamo, scherziamo e non mi sento mai frenata".

"Qui tutti vogliono trovare sempre il marcio, dicono che Ale mi prende in giro e io invece me la voglio vivere", ha aggiunto la ragazza nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 3 gennaio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nell'analizzare la situazione con alcune compagne di Grande Fratello Vip, la bella Codegoni si è lasciata andare ad una riflessione che ha un po' spiazzato i telespettatori, un'ipotesi paventata dalla giovane alla quale in pochi credono.

"Questo è il mio percorso e non so assolutamente cosa accadrà questa sera", ha detto la 20enne poche ore prima di una nuova puntata del reality-show.

"Per le belle sensazioni che sento, se esce lui stasera potrei andare via anche io", ha fatto sapere l'ex tronista di Uomini e Donne ad alcune coinquiline.

Televoto a quattro al Grande Fratello Vip

Nel cercare di motivare un suo possibile addio al Grande Fratello Vip il 3 gennaio, Sophie ha detto: "Alessandro adesso è l'unica cosa che mi fa stare qui".

Se stasera Basciano dovesse essere eliminato, dunque, ci sono possibilità che Codegoni lo segua: questo almeno è quello che ha dichiarato la ragazza a poche ore dalla diretta in cui sarà svelato l'esito del televoto che è stato aperto una settimana fa.

Il modello è a rischio assieme ad Eva Grimaldi, Federica Calemme e Barù: il concorrente meno votato dovrà lasciare definitivamente la casa e il sogno di approdare alla finale del 14 marzo.

Tra le altre cose che accadranno a breve su Canale 5, c'è anche l'ingresso nel cast di Kabir Bedi (quello di Delia Duran sarebbe saltato, almeno per il momento), la visione dei confronti tra i vipponi che hanno litigato nei giorni scorsi e nuove nomination "infuocate".

Un altro colpo di scena al quale dovrebbero assistere i fan del GF Vip tra una decina di giorni al massimo, è l'addio di Manuel alla trasmissione. In una recente conversazione che ha avuto con Carmen e Katia, Bortuzzo ha anticipato la data del suo ritiro: "Me ne vado via il 14 o il 17 gennaio. Perché pensavate che sarei rimasto fino a marzo? No!".