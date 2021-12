Non accennano a placarsi le chiacchiere su una delle "coppie d'oro" del Gossip nostrano. Visto che né Belen né Antonino smentiscono i rumor che li vorrebbero vicinissimi alla rottura, le riviste scandalistiche continuano a mostrarli nella loro "gelida" quotidianità. I paparazzi hanno sorpreso i due in un locale in atteggiamenti glaciali: dopo aver preso la figlia Luna Marì, Spinalbese è andato via da solo e senza salutare Belen.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Natale da single per Belen Rodriguez? Secondo le ultime indiscrezioni che circolano sul web, la soubrette si starebbe preparando a trascorrere la fine dell'anno senza il compagno Antonino.

Anche se manca la conferma ufficiale dei diretti interessati, si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero i due lontanissimi e prossimi alla rottura definitiva.

Il settimanale Oggi, infatti, ha beccato Rodriguez e Spinalbese in un locale di Milano, ma i fan non possono gioire affatto per queste foto.

A quanto pare i due si sarebbero visti esclusivamente per la loro bambina, tant'è che dopo aver preso con sé Luna Marì, il ragazzo è andato via. Poco dopo anche la presentatrice Mediaset ha lasciato il posto da sola e con il volto teso: il breve incontro, infatti, sarebbe avvenuto nel gelo più totale da parte di entrambi. "Coppia scoppiata" cita il magazine e parla anche di "genitori sereni ma distanti emotivamente".

Il cambio di casa dopo la crisi con Belen

Secondo il settimanale Antonino non vivrebbe più sotto lo stesso tetto di Belen: da qualche tempo a questa parte, infatti, il parrucchiere sarebbe tornato ad abitare nella casa in cui soggiornava prima di conoscere la showgirl.

Un weekend sì e uno no, inoltre, Spinalbese raggiungerebbe la Liguria per trascorrere qualche tempo con la famiglia.

Non si conoscono ancora le cause della crisi che ha colpito la coppia dopo l'estate, ma i bene informati sostengono che qualcosa si sarebbe rotto subito dopo la nascita di Luna Marì, ovvero a metà luglio di quest'anno.

È dallo scorso settembre, però, che la 37enne e il giovane fidanzato si fanno vedere pochissimo insieme, e quando vengono paparazzati hanno sempre i musi lunghi e zero voglia di scambiarsi tenerezze.

L'anno d'amore tra Belen e il giovane Antonino

L'unica a essersi esposta da quando circolano le voci di crisi sulla sua relazione è stata Belen. La soubrette ha rilasciato una sola dichiarazione qualche settimana fa quando, interpellata dai giornalisti su ciò che sta accadendo nel suo privato, ha detto: "In realtà io e Antonino non ci siamo mai lasciati".

Questa precisazione non concorda con la freddezza che dimostrano i neo genitori quando vengono fotografati in pubblico e con il gelo che è calato tra loro sui social network dopo un anno di dediche romantiche e "like".

Per il momento, però, la presentatrice di Tu sì que vales preferisce non dare ulteriori spiegazioni sul suo rapporto, anche se qualcosa in più la si potrà capire durante le feste.

Se Spinalbese non dovesse partecipare ai pranzi e alle cene di Natale e Capodanno della famiglia Rodriguez, ci sarebbero ulteriori conferme ai rumor che da mesi impazzano sul web: la coppia è distante, probabilmente vicinissima alla rottura definitiva.

Belen e Antonino si sono innamorati nell'estate del 2020 ed esattamente un anno dopo è nata la piccola Luna Marì, la bimba che attualmente sarebbe l'unico motivo d'incontro tra i due, che stanno cercando di mantenere un legame civile per il bene della piccola.