Cambio programmazione in arrivo per le reti Mediaset nel corso del 2022. Tra le novità di questo nuovo anno, va segnalata la chiusura della soap opera Una vita, la quale saluterà per sempre anche il pubblico italiano dopo la messa in onda del gran finale di sempre in Spagna. Sempre su Canale 5, spazio al ritorno di Paolo Bonolis che sarà nuovamente mattatore sia in daytime che in prime time.

La soap Una Vita chiude i battenti: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di questo 2022 riguarderà in primis la la fascia del pomeriggio, dato che nel corso dell'anno resterà orfana della soap opera Una Vita, uno degli appuntamenti più seguiti della rete ammiraglia Mediaset.

In patria, Una Vita ha già chiuso i battenti da diverso tempo e ben presto anche in Italia arriverà il momento del gran finale di sempre.

Gli ultimi episodi della soap opera andranno in onda entro il 2022, probabilmente per la prossima estate, dopodiché calerà per sempre il sipario su questo prodotto che continua ad appassionare oltre due milioni di spettatori in daytime.

Il gran finale di sempre di Una Vita si preannuncia particolarmente scoppiettante e ricco di colpi di scena: non si esclude, quindi, che come è già successo con Il Segreto, anche questa soap opera possa chiudere con un appuntamento speciale in prime time su Canale 5.

Il ritorno di Avanti un altro con Paolo Bonolis: cambio programmazione Mediaset

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset di questo 2022 riguarderà anche la fascia del preserale. Terminato l'appuntamento con Caduta Libera condotto da Gerry Scotti, da domenica 9 gennaio ritornerà l'appuntamento con Avanti un altro.

Il game show condotto da Paolo Bonolis tornerà a far compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset fino alla prossima primavera e da gennaio riapproderà anche in prima serata con degli speciali che saranno in onda di domenica sera su Canale 5.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un'altra delle novità della stagione televisiva 2022 della rete ammiraglia del Biscione, dovrebbe riguardare l'approdo di Enrico Papi nella fascia del preserale, con un nuovo quiz che potrebbe vedere la luce nel corso della stagione estiva.

Debutta Ultima fermata, la nuova trasmissione Mediaset targata Maria De Filippi

E poi ancora, tra i programmi che debutteranno nel corso della nuova stagione televisiva, spicca anche Ultima Fermata, una nuova trasmissione targata "Fascino" di Maria De Filippi.

In queste settimane sono già iniziati i casting: trattasi di un programma che prevede la presenza di coppie che si mettono in gioco per cercare di capire se quello che provano è vero amore oppure no.