All'interno della casa del Grande Fratello Vip le polemiche e le discussioni continuano a essere all'ordine del giorno e quest'anno i concorrenti si ritrovano a discutere in primis per questioni legate alle faccende domestiche e alla pulizia della casa. Per questo motivo Manila, Soleil e Jessica si sono ritrovate in cucina a lamentarsi per l'elevato numero di tazze e piatti da lavare ogni mattina, dato che nessuno dei concorrenti si degnerebbe di lavare le sue cose nel corso della giornata.

Jessica si lamenta dei piatti da lavare al GF Vip

Nel dettaglio, Jessica si è ritrovata a pulire un numero elevato di tazze e piatti ed ha ammesso che la mattina, solitamente, è un vero inferno perché si aggiungerebbero cose da lavare in continuazione.

"Ciò che si aggiunge a questa roba non la lavo, me ne vado. Mi sono già stufata", ha ammesso Jessica, confermando di essere esausta del fatto di essere ferma in cucina a lavare tazze e piatti da diverso tempo.

"La mattina è un incubo. Io passo metà mattinata ad asciugare", ha aggiunto Manila Nazzaro, anche lei decisamente annoiata e scocciata da questa situazione.

"Ieri sono stata un'ora a lavare le cose del pomeriggio", ha aggiunto ancora Jessica.

Soleil e Manila sbottano per la scarsa igiene al GF Vip

"Il pomeriggio è imbarazzante. Fanno tutti merenda e nessuno lava una tazza" ha sbottato Manila contro gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip, che sarebbero poco inclini alla pulizia della casa e in generale alle faccende domestiche.

"Ho capito, ma ognuno dovrebbe lavarsi le sue cose", ha aggiunto Soleil Sorge, anche lei decisamente infastidita da questa situazione che si protrae da diverso tempo all'interno della casa di Cinecittà.

Del resto non è la prima volta che i concorrenti protagonisti di questo GF Vip si lamentano per le scarse condizioni igieniche vigenti all'interno delle mura domestiche della casa più spiata d'Italia.

Qualche settimana fa alcuni si sono lamentati anche della scarsa igiene che ci sarebbe in bagno, lasciandosi andare a delle rivelazioni che non sono passate inosservate sul web e sui social.

La produzione del GF Vip punisce i concorrenti

La stessa produzione del Grande Fratello Vip ha scelto di intervenire in prima persona per "bacchettare" i concorrenti.

Nei giorni scorsi, infatti, in casa è arrivata una comunicazione urgente per i vipponi, i quali hanno scoperto che gli è stato ridotto il budget per la spesa settimana di oltre 100 euro.

Il motivo? Nonostante i continui richiami dal GF Vip, alcuni di loro proseguono a essere fin troppo disordinati e poco dediti alla pulizia della casa.