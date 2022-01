Molte novità attendo i fan di Beautiful nel corso del mese di gennaio. Si scoprirà il reale motivo delle allucinazioni di Thomas, il quale dovrà essere operato d'urgenza al cervello. Un intervento delicato e che vedrà Thomas tra la vita e la morte. Liam intanto, dopo aver frainteso una situazione tra Thomas e Hope, arriverà a tradire la moglie finendo a letto con Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Liam finisce a letto con Steffy

In Beautiful, le trame in onda su Canale 5 ad inizio 2022 riserveranno molti colpi di scena. Verrà alla luce il reale motivo delle allucinazioni di Thomas.

Il ragazzo sarà sempre più fuori controllo e questo preoccuperà Liam. Hope invece, sembrerà voler dare una chance a Thomas e gli farà incontrare Douglas. Il bambino sentirà la mancanza del padre, tanto che chiederà a Hope se Thomas possa vivere con loro. Richiesta che verrà ascoltata anche da Liam, il quale chiederà spiegazioni a Hope. Quest'ultima si dirà convinta che Thomas sia cambiato. Con il prosieguo delle puntate, Liam vorrà parlare faccia a faccia con Thomas ma, quando giungerà da lui equivocherà una situazione. Spencer infatti crederà di vedere un bacio tra Hope e Thomas e non si accorgerà che Forrester stia baciando invece il manichino. Un grande equivoco destinato a cambiare le vite dei protagonisti, visto che Liam andrà da Steffy, finendo a letto proprio con la sua ex moglie.

Thomas tra la vita e la morte: dovrà essere operato al cervello

Mentre Liam, sconvolto da quello che crede di aver visto, tradirà Hope con Steffy, Logan avrà un confronto con Thomas e durante la loro discussione, Forrester Jr perderà i sensi. Il giovane verrà prontamente soccorso e trasportato in ospedale dove le sue condizioni appariranno critiche.

Dopo vari accertamenti medici, si scoprirà che Thomas avrà un edema cerebrale e che dovrà essere rimosso quanto prima. La sua vita sarà appesa ad un filo e quindi verrà sottoposto ad un operazione al cervello molto delicata. In tutto questo, Hope si sentirà in colpa e capirà che il comportamento di Thomas del passato, era dovuto proprio a questo problema al cervello.

Liam e Steffy mantengono segreto il tradimento, Thomas grave

In Beautiful, proprio mentre Thomas verrà ricoverato in ospedale, Liam si troverà da Steffy, convinto che Hope lo abbia tradito con Thomas. Al loro risveglio, sia Steffy che Liam si sentireranno in colpa per quanto accaduto tra loro e decideranno di non dire nulla a Finn e Hope. I sensi di colpa di Spencer aumenteranno nel momento in cui verrà a sapere di aver equivocato il bacio tra Thomas e la moglie. Ormai il danno sarà stato fatto. Hope trascorrerà il suo tempo al capezzale di Thomas pregando affinché si risvegli dal coma. Solo con il prosieguo delle puntate, i telespettatori scopriranno il destino del giovane Forrester. Una story line destinata a lasciare con il fiato sospeso i fan della soap Tv ideata dai coniugi Bell, in onda con successo in Italia dal 1990.