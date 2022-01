Novità nella programmazione Mediaset di questo inizio 2022. I cambiamenti riguarderanno in primis il palinsesto della rete ammiraglia, dove ci saranno dei ritorni importanti, come nel caso di Barbara d'Urso che tornerà a presidiare la fascia del pomeriggio. Situazione diversa, invece, per il ritorno di Anna Tatangelo che quest'anno ha debuttato nel sabato pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset con il revival di Scene da un matrimonio.

Barbara d'Urso si riprende Pomeriggio 5: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset prenderà il via il prossimo 17 gennaio, quando al timone di Pomeriggio 5 ci sarà il ritorno di Barbara D'Urso.

La conduttrice partenopea in questi giorni sul suo profilo Instagram ha cominciato il conto alla rovescia dei giorni che mancano al suo rientro in tv dopo la pausa natalizia.

Quest'anno, però, Pomeriggio 5 non si è mai fermato per tutto il periodo natalizio: a differenza degli altri anni, in casa Mediaset hanno scelto di non mandare "in ferie" l'informazione, bensì solo i conduttori. E così mentre Barbara d'Urso si godeva il suo periodo di relax, Pomeriggio 5 è andato avanti con la conduzione della giornalista Simona Branchetti, volto noto del Tg 5.

Possibile ritorno in prime time per Barbara d'Urso

Dal 17 gennaio, però, Simona Branchetti sarà fuori dalla conduzione del talk show feriale di Canale 5 che tornerà nelle mani di Barbara d'Urso, padrona di casa da ben 14 anni di Pomeriggio 5.

Il ritorno a Pomeriggio 5 potrebbe non essere l'unico nuovo impegno di Barbara d'Urso per questa stagione televisiva 2022.

La conduttrice, infatti, potrebbe ritornare anche in prime time al timone de La Pupa e il secchione, la cui nuova edizione è in programma per la primavera ma su Italia 1.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scene da un matrimonio 2022 confermato ma rimandato

In attesa di scoprire se questo ritorno in prime time della conduttrice si concretizzerà oppure no, il cambio programmazione Mediaset per le prossime settimane di questo 2022 riguarderà anche la trasmissione Scene da un matrimonio condotto da Anna Tatangelo.

Dopo il buon successo della prima edizione, Mediaset ha scelto di riconfermare la trasmissione per una seconda stagione, la cui partenza era in programma il 22 gennaio.

Slitta il ritorno di Anna Tatangelo: cambio programmazione Mediaset

Tuttavia, in queste ore, i vertici del Biscione hanno diramato un comunicato stampa ufficiale in cui spiegano che la trasmissione di Anna Tatangelo è stata rimandata a data da destinarsi. "Per evidenti problemi organizzativi legati all'emergenza sanitaria, la messa in onda su Canale 5 della seconda edizione di Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo, sarà posticipata di qualche settimana", fanno sapere da Mediaset.

Di conseguenza, al sabato pomeriggio, proseguirà l'appuntamento con le soap Beautiful e Una Vita, seguite poi da Verissimo condotto da Silvia Toffanin.