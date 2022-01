Cambio programmazione in casa Mediaset previsto nel corso delle prossime settimane del 2022. Riflettori puntati sul ritorno in tv di Barbara d'Urso, la storica padrona di casa di Pomeriggio 5 che tornerà nuovamente al timone del suo talk show. Tuttavia per la conduttrice napoletana è in arrivo anche un nuovo impegno nel corso della stagione televisiva appena cominciata, che segnerà il suo ritorno in prima serata.

Pomeriggio 5, fuori Branchetti: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset previsto per le prossime settimane di gennaio riguarderà in primis la conduzione di Pomeriggio 5.

In queste ultime settimane il talk show ha proseguito la sua regolare messa in onda su Canale 5, seppur con una conduzione diversa.

Barbara D'Urso, che da quattordici anni tiene in mano le redini del programma pomeridiano Mediaset, si è presa un periodo di stop per le consuete feste di Natale, lasciando la conduzione nelle mani di Simona Branchetti, volto del Tg5.

La media di Pomeriggio 5 in queste settimane targata Branchetti non è stata proprio sfavillante: il talk show ha registrato un ascolto di circa 1,8 milioni di spettatori al giorno, con uno share che non è andato oltre la soglia del 12%.

Il ritorno di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5

Numeri decisamente sottotono per la fascia del pomeriggio di Canale 5, che hanno permesso alla Vita in diretta condotta da Alberto Matano di avere sempre la meglio dal punto di vista dell'auditel.

Sta di fatto che a partire dal 17 gennaio ci sarà un cambio programmazione per Pomeriggio 5. Simona Branchetti lascerà il timone a Barbara d'Urso, che tornerà così a informare e intrattenere il pubblico con la consueta formula che mescola attualità, cronaca e spettacolo.

In attesa di scoprire se Barbara d'Urso riuscirà a risollevare gli ascolti di Pomeriggio 5, crollati durante il periodo delle feste natalizie con la gestione Branchetti, per la conduttrice partenopea è in arrivo anche un nuovo impegno professionale sempre sulle reti Mediaset.

Nuova prima serata per Barbara d'Urso sulle reti Mediaset

Nella prossima stagione televisiva, infatti, è previsto il ritorno del reality show La Pupa e il Secchione, che a quanto pare sarà proprio nelle mani di Barbara d'Urso e segnerà il suo ritorno in prime time, seppur su Italia 1, dopo la chiusura di Live su Canale 5.

In queste ore emergono già le prime indiscrezioni sul ritorno del reality show, che dovrebbe tornare ad avere la stessa formula delle prime edizioni di successo.

Tra gli opinionisti che potrebbero affiancare d'Urso in questa esperienza, secondo il sito di Roberto D'Agostino, potrebbero esserci Flavia Vento e Simona Izzo.