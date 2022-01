Soleil Sorge è stata protagonista di un siparietto con Alessandro Basciano al GFVip. Mentre alcuni "vipponi" si trovavano in cucina per preparare la cena, l'influencer italo-americana e l'ex volto di Temptation Island hanno cominciato a tirarsi dell'acqua. A un certo punto la 27enne anziché tirare l'acqua ha lanciato la bottiglia di vetro al coinquilino. Il gioco a quanto pare non è piaciuto ad alcuni concorrenti.

L'accaduto

Poco prima di cenare, mentre Davide stava preparando la pizza con l'aiuto di altri "vipponi", Basciano e Soleil si sono rincorsi per tutta casa.

I due coinquilini hanno cominciato a tirarsi l'acqua presa dalle bottiglie di vetro. A un certo punto, l'influencer ha raggiunto il coinquilino con due bottiglie piene d'acqua. Per sbaglio la 27enne anziché tirare l'acqua ha lanciato il recipiente di vetro.

Soleil che voleva buttare l'acqua, ma tira direttamente tutta la bottiglia.

Soleil che voleva buttare l'acqua, ma tira direttamente tutta la bottiglia.

MI SENTO MALE 😂😂😂😂

Lo stesso Basciano ha chiosato: "Mi ha tirato una bottiglia". Miriana presente alla scena si è immediata scansata per evitare di essere raggiunta dai vetri. Altri "vipponi" invece, hanno urlato: "Ma siete pazzi?" Poco dopo l'errore commesso, la stessa Sorge si è prodigata per raccogliere i vetri e ripulire.

Ovviamente, tra i due coinquilini si è trattato di un gioco ma poteva rivelarsi una cosa pericolosa.

Sorge protagonista di un episodio analogo

In occasione del primo mese di convivenza forzata nella casa del GFVip, Soleil si era resa protagonista di un gesto analogo. In quell'episodio, si trattava di un gioco organizzato dalla produzione: i concorrenti appena sentivano il loro nome, dovevano correre in giardino e premere il "pulsantone" altrimenti si vedevano il budget della spesa decurtato.

Sorge mentre stava mangiando un gelato aveva sentito il suo nome e aveva appoggiato velocemente il bicchiere sul tavolo.

Terminato il gioco, l'influencer era stata rimproverata da Raffaella Fico. La modella campana aveva spiegato che il bicchiere avrebbe potuto danneggiarla. Secondo il punto di vista di Raffaella, Soleil anziché appoggiare il bicchiere l'avrebbe lanciato con la possibilità di sfregiarla se si fosse rotto.

Nonostante le scuse della 27enne, Fico aveva continuato a sostenere la sua versione: "Mi sono spaventata molto".

GF 9: nella casa venne tirato un bicchiere di proposito

Tra Soleil e Basciano non c'è stato alcuno screzio, ma soltanto un gioco. Tuttavia, su Twitter, alcuni utenti hanno fatto un paragone con quanto accaduto al GF 9. In quel caso Federica Rosatelli mentre si trovava a pranzo aveva lanciato di proposito un bicchiere di vetro al coinquilino Gianluca. Tra i due gli animi si erano scaldati durante una discussione. Il concorrente disse alla coinquilina che era una persona fallita nella vita e con gli uomini. In replica, la gieffina lanciò il bicchiere.

Ovviamente, non è il caso di Sorge. Secondo alcuni utenti, però, l'episodio è stato molto simile.