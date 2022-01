Can Yaman è da mesi impegnato con gli allenamenti per ricoprire al meglio il ruolo di Sandokan. Dopo un iniziale stop del progetto relativo al remake della serie tv che ha portato al successo Kabir Bedi, Luca Bernabei ha annunciato che da giugno partiranno le riprese della fiction. Nel corso di una recente intervista, il produttore ha spiegato che le scene verranno girate all'estero, in Asia e precisamente in Thailandia e nelle Filippine, a partire dal mese di giugno.

Can Yaman nel ruolo di Sandokan a partire da giugno

Sembra ormai ufficiale la data di inizio delle riprese di Sandokan.

A rompere il silenzio ci ha pensato il produttore. Nel corso di un'intervista, Luca Bernabei ha spiegato che il cast si trasferirà fra qualche mese all'estero per girare le scene. Can Yaman sarà il protagonista e, accanto a lui, ci sarà un'attrice che ricoprirà il ruolo di Marianna ma, al momento, l'identità della partner dell'attore di Istanbul non è stata ancora svelata. Il produttore televisivo ha inoltre confermato che da giugno inizieranno le riprese in Asia.

Can Yaman in Thailandia e Filippine per Sandokan da giugno

Nel 2021, Can Yaman si è trasferito in Italia e, dopo avere vissuto inizialmente in hotel, ha trascorso i mesi nella capitale, in un appartamento vicino al Colosseo. Da qualche giorno, l'attore turco è sparito dai social e, in base ad indiscrezioni trapelate in rete, sembrerebbe che, a causa dell'assalto dei fan vicino alla sua abitazione nel centro di Roma, stia cercando una sistemazione più tranquilla.

In base a quanto dichiarato da Bernabei, però, sembrerebbe che presto, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno dovrà recarsi in Asia. A tal proposito, Luca ha affermato: ''Giugno 2022. Gireremo in Thailandia e nelle Filippine''. Inoltre, il produttore ha rivelato che, a causa della situazione sanitaria, le riprese non potranno essere fatte in Malesia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Can Yaman protagonista di Sandokan e Marianna

Luca Bernabei, inoltre, ha rivelato un retroscena sul titolo della nuova serie televisiva con protagonista Yaman. Infatti, il remake della fiction che ha portato al successo Kabir Bedi negli anni '70, non si intitolerà soltanto Sandokan, ma Sandokan e Marianna. La serie televisiva sarà formata da 8 puntate da 50 minuti l'una e, in base a quanto affermato da Bernabei, sarà la produzione più costosa della Lux Vide.

Al momento, l'attore di Istanbul non ha rilasciato ancora dichiarazioni in merito all'inizio delle riprese, previste per il mese di giugno ma, nel corso degli ultimi mesi, ha dedicato gran parte del tempo ad allenarsi per interpretare al meglio il ruolo di Sandokan. Non resta che attendere qualche mese, per scoprire qualche dettaglio in più sulla trasferta in Asia di Can Yaman.