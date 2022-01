Secondo le ultime anticipazioni della Serie TV spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda da martedì 4 a sabato 8 gennaio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Santiago torturerà Felipe per estorcere la verità a Genoveva che però continuerà a non parlare. Poi però di fronte alle atroci sofferenze del marito, Salmeron confesserà l'omicido di Marcia e finirà in prigione. Successivamente, la donna scoprirà che era tutto un complotto in cui anche l'avvocato era complice e per questo in prigione mediterá la sua vendetta ai danni di Felipe.

Intanto, Marcos farà un accordo con i Quesada e sarà costretto ad andare in Messico per parlare faccia a faccia con Salustiano. Poi, l'uomo quando farà ritorno ad Acacias 38 scoprirà che Felicia è morta. Marcos quindi vorrà sapere da sua figlia Anabel come ha perso la vita la sua amata. Nel frattempo, anche Jose Miguel tornerà dall'Argentina con la triste notizia che sua moglie Bellita del Campo ha perso la vita.

Santiago torturerà Felipe

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, i medici non capiranno i problemi di Lolita e quindi attribuiranno il malessere della donna allo stress.

Nel frattempo, Natalia minaccerá Marcos. Infatti, se quest'ultimo non accetterà l’accordo con il padre della ragazza, quest'ultima svelerà a Felicia il suo passato interesse per una cantante molto più giovane di lui.

Intanto, Santiago continuerà a torturare Felipe per costringere Genoveva a confessare la verità, ma la donna non cederà.

Genoveva andrá in carcere

Marcos scenderà a patti con i Quesada madopo aver parlato con Aurelio entrerà in vigore una nuova condizione.

Marcos verrà messo alle strette da Aureliano e quindi, andrà in Messico per un faccia a faccia con Salustiano.

Nel frattempo, Santiago continuerà a torturare Alverez Hermoso davanti a sua moglie. Alla fine la donna non ne potrà più e ammetterá di aver ucciso Marcia e allo stesso tempo si renderà conto di aver perso per sempre la sua libertà.

Marcos verrà a sapere che Felicia è morta

Successivamente, ci sarà un salto temporale e Salmeron in carcere mediterá la sua vendetta ai danni dell'avvocato Alvaraz Hermoso.

Intanto Marcos tornerà dal Messico e scoprirà insieme che in sua assenza, Felicia è morta.

Allo stesso tempo, anche Josè Miguel tornerà dal suo viaggio in Argentina e porterà con sé la triste notizia della morte di Bellita.

Poco dopo, Marcos domanderá alla figlia Anabel di raccontargli come ha perso la vita Felicia.

Intanto, in carcere, Genoveva continuerà a pensare al modo in cui è stata incastrata da suo marito e per questo chiederà un colloquio con Ramon. Quest'ultimo però confesserà alla donna di essere anche lui implicato nel complotto.