Can Yaman è finito al centro del Gossip negli ultimi giorni per via della sua scomparsa dai social. Infatti, da qualche tempo, l'attore turco non sta condividendo più nessun indizio sul suo account Instagram, per fare capire dove si trovi. A tal proposito, anche il giorno di Natale, Can non ha pubblicato storie per mostrare se si trovasse a Roma, se sia partito per la Turchia o si sia recato in qualche altra destinazione per trascorrere le festività. Nel frattempo, sembrerebbe che Yaman sia stanco di vivere vicino al Colosseo e stia cercando un'abitazione in un posto più tranquillo e in periferia.

Can Yaman non condivide la sua vita privata con i fan da qualche giorno

Can Yaman è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata. Da quando ha iniziato a vivere in Italia, però, l'attore di Istanbul sembrava essersi più aperto nei confronti dei suoi follower e aveva iniziato a pubblicare storie Instagram con scatti e video della sua quotidianità. Infatti, mentre era fidanzato con Diletta Leotta, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno aveva condiviso qualche fotografia con la compagna e alcuni filmati. Cosa ha fatto a Natale il futuro Sandokan? Purtroppo, al momento, non sono trapelati indizi o rumor in merito a dove abbia passato i giorni di festività Can Yaman e, anzi, recentemente si sarebbero rincorse indiscrezioni su un suo imminente trasferimento.

Can Yaman starebbe cercando una casa in periferia

Negli ultimi giorni, infatti, a fare chiarezza su quanto starebbe accadendo all'attore di Istanbul ci ha pensato Alessandro Rosica. A tal proposito, l'esperto di gossip ha affermato che Yaman non abiterebbe più nell'appartamento romano con vista Colosseo. Rosica ha dichiarato che, a detta sua, il protagonista di Viola come il mare starebbe cercando un'abitazione in periferia e lontana dal centro della capitale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dove si trova ora Can Yaman? Il futuro Sandokan si è già trasferito nella nuova casa? In base alle storie social dell'attore turco non sono ancora emersi dettagli in merito a dove abbia trascorso il Natale e non è chiaro se, al momento, il protagonista di Mr. Wrong si trovi in Italia.

Can Yaman tace sui social e avrebbe bisogno di privacy

Le uniche cose certe, al momento, sono che Can sta tacendo sui social e non starebbe informando i suoi follower riguardo i suoi spostamenti. Infatti, l'attore di Istanbul non condivide post su Instagram dal 18 dicembre, mentre nelle storie social sta inserendo soltanto video e scatti afferenti ai suoi progetti lavorativi. Il protagonista di DayDreamer sarà realmente infastidito dall'invadenza di alcuni fan sotto casa al Colosseo e avrà deciso di andare a vivere lontano dal centro di Roma? Non resta che attendere ulteriori informazioni per scoprire che fine ha fatto Can Yaman.