Prosegue l'appuntamento con C'è Posta per te 2022 e in questa seconda puntata, Maria De Filippi si ritroverà a dover gestire un anziano signore che rischierà di "infrangere" le regole della trasmissione di Canale 5. Come è già successo nelle precedenti edizioni del people show campione di ascolti del sabato sera televisivo, anche quest'anno tornano le storie che vedono protagonisti dei personaggi "over" e, i colpi di scena, non tarderanno ad arrivare.

Signore anziano protagonista a C'è posta per te 2022 e rischia di infrangere le regole

In queste ore, infatti, sulla pagina ufficiale Instagram di C'è posta per te sono state fornite le prime anticipazioni riguardanti le storie della seconda puntata di sabato 15 gennaio.

Al centro dell'attenzione ci sarà un arzillo signore anziano, il quale manderà a chiamare delle persone di cui al momento non si conoscono ancora le generalità.

Dai video apparsi sui social emerge che questo signore anziano si scatenerà più del dovuto all'interno dello studio di C'è posta per te, tanto da lasciarsi andare prima a dei "balli sfrenati" e poi successivamente rischierà anche di infrangere le regole della trasmissione.

Maria De Filippi interviene per 'placare' l'anziano protagonista di C'è posta per te

Ad un certo punto, infatti, l'anziano signore si alzerà dalla sua postazione e con fare diretto sembrerà quasi avvicinarsi verso l'altra parte della busta, dove ci sono le persone che ha mandato a chiamare.

Immediata la reazione di Maria De Filippi che subito interverrà per ripristinare l'ordine in studio. "Ma dove va?", esclama la conduttrice di C'è posta per te mentre l'arzillo protagonista "over" della storia si fermerà davanti allo schermo presente nella busta gigante al centro dello studio, per vedere chi c'è dall'altra parte.

Insomma una seconda puntata scoppiettante quella del people show che potrà contare anche sulla presenza in studio di Can Yaman, il divo turco che tornerà in tv dopo un lungo periodo di assenza.

Le storie di C'è posta per te sbarcano a Verissimo

Intanto, a partire da questa settimana, ci sarà un'importante novità legata alla trasmissione di Maria De Filippi, la quale avrà una sorta di "appendice" nell'appuntamento del sabato pomeriggio di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Ogni settimana, la conduttrice ospiterà nel suo talk alcuni dei protagonisti delle storie di C'è posta per te 2022, che sono state raccontate nel corso della puntata trasmessa sette giorni prima in tv.

In questo modo, quindi, il pubblico potrà scoprire ed essere informato su come si sono evolute le vicende e le storie dei personaggi del people show di Maria De Filippi.