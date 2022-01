Cambio programmazione in casa Mediaset per la prima settimana di febbraio, quella in cui su Rai 1 andrà in onda l'attesa nuova edizione del Festival di Sanremo, la storica kermesse musicale che sarà condotta nuovamente da Amadeus, dopo lo straordinario successo delle due ultime edizioni. Tale settimana porterà la rete ammiraglia del Biscione ad apportare delle modifiche legate al palinsesto della prima serata e, a saltare, sarà l'appuntamento con le trasmissioni di Maria De Filippi e di Alfonso Signorini.

Si ferma C'è posta per te contro Sanremo 2022: cambio programmazione Mediaset febbraio

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, per la prima settimana di febbraio complice la messa in onda su Rai 1 delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022, ci saranno delle variazioni di programmazione.

Come da tradizione, infatti, salterà l'appuntamento del sabato sera con C'è posta per te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Sabato 5 febbraio, infatti, Mediaset non trasmetterà una nuova puntata di questa venticinquesima edizione di C'è posta per te, che sabato scorso ha debuttato con una media del 30%, bensì un film che occuperà la fascia del prime time.

La sfida del sabato sera tra Maria De Filippi e Amadeus

In questo modo, quindi, si eviterà la sfida diretta contro la finalissima della kermesse musicale che, per l'ultima puntata, potrà contare anche sulla presenza all'Ariston di Sabrina Ferilli, storica amica di Maria De Filippi nonché compagna di avventura a Tu si que vales, dove veste i panni di rappresentate della giuria popolare.

L'appuntamento con C'è posta per te 2022, dopo la pausa per il Festival di Sanremo, riprenderà nuovamente dal 12 febbraio, quando la De Filippi si ritroverà a doversi sfidare con Amadeus, questa volta timoniere di Affari Tuoi, che torna in onda con un ciclo di appuntamenti speciali nel sabato sera di Rai 1.

Inoltre, il cambio programmazione Mediaset per la settimana del Festival di Sanremo, riguarderà anche il Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Stop alla doppia puntata del Grande Fratello Vip 6 contro il Festival di Sanremo

A quanto pare, infatti, per quella settimana sarà cancellata la doppia puntata settimanale del reality show, che sarà in onda lunedì 31 gennaio ma salterà l'appuntamento di venerdì 4 febbraio, sempre per evitare la sfida diretta contro la quarta serata del Festival di Amadeus.

Anche in questo caso, la programmazione del GF Vip 6 tornerà poi a essere quella "standard" a partire dalla settimana successiva, con la ripresa della doppia puntata che proseguirà fino alla finalissima di lunedì 14 marzo 2022.