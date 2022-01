Giacomo Urtis è tornato protagonista delle vicende del Gf vip, lasciandosi andare al ricordo di un amore misterioso. In una serie di confidenze fatte ai coinquilini nella Casa, in particolare Sophie Codegoni, si è lasciato andare alla rivelazione di una frequentazione intima avuta con un uomo che sarebbe finito in carcere e sarebbe stato legato per anni in matrimonio con una donna. Un legame che - a detta del chirurgo - l'uomo top-secret non avrebbe mai tenuto nascosto. Il racconto di Urtis, tra lo stupore generale della Casa, non ha però sorpreso molto Sophie: lei ha palesato di essere al corrente di una complicità evidente intercorrente tra Giacomo e il sedicente compagno.

Quest'ultimo, secondo i fan del reality, potrebbe rivelarsi l'ex marito di Nina Moric, Fabrizio Corona. Nel frattempo, in replica al gossip anonimo, Fabrizio ha riportato un ironico messaggio social: 'Era un segreto'. E non solo. Anche l'ex storica, Moric, ha replicato al pettegolezzo, in un'intervista concessa a mezzo stampa.

Urtis si apre sui sentimenti

Prima che andasse in onda la 34esima diretta del GF vip 6, del 14 gennaio 2022, Giacomo Urtis ha rivelato nella Casa dei retroscena sulla conoscenza avviata con un uomo famoso che non riesce a dimenticare. Come riferito a Sophie Codegoni, e in presenza degli altri gieffini vip, il chirurgo avrebbe avuto un colpo di fulmine in un primo incontro, avuto per caso in aeroporto: "Lui non ne ha mai fatto mistero".

Un momento rivelatosi galeotto per Urtis, che avrebbe suggellato l'inizio di una relazione importante. E la confessione di Urtis è, poi, proseguita con particolari sempre più intimi.

Sophie Codegoni testimone della conoscenza intima di Urtis

Per amore dell'uomo misterioso, Giacomo Urtis si sarebbe trasferito a Milano, dopo che il primo gli avrebbe chiesto di raggiungerlo nel capoluogo lombardo per una convivenza.

Questo, nonostante il chirurgo - a suo tempo - non avesse in programma di trasferirsi nel milanese, o almeno non agli inizi della frequentazione. Particolari che hanno sorpreso i gieffini in veste di confidenti nella Casa, anche se Sophie Codegoni ha palesato di essere testimone della complicità intercorrente tra i due protagonisti della lovestory.

"Lui mi dice sempre 'ho conosciuto Giacomo in aeroporto e da lì l'ho portato a Milano'" , ha riferito a Giacomo l'ex Uomini e donne, come emerge in un video condiviso dai fan su Tik Tok. "Quando eravamo a cena lì io vedevo che vi baciavate - ha, poi, proseguito - ma pensavo fosse una cosa così. Lui dice sempre che ti adora". Ha poi incalzato Giacomo sui baci tra i due uomini a cui lei ha assistito: "Ma erano baci con la lingua?". E la replica di Urtis è stata sibillina: "Lui è tipo l'amore della mia vita. Eh, amore, è normale!".

Corona replica al web sul gossip di Urtis: interviene anche Nina Moric

La confidenza di Giacomo Urtis lascerebbe pensare ai telespettatori che il gieffino abbia avviato una frequentazione intima con Fabrizio Corona.

Quest'ultimo sembra aver risposto alle indiscrezioni di Urtis in un intervento ironico, via social. “Amore mio grande, unico e solo. Era un nostro segreto, dai!", ha scritto l'ex re dei paparazzi.

Ma non è tutto. Nella Casa, Giacomo ha lasciato intendere di aver vissuto un poliamore con il misterioso compagno e la donna che quest'ultimo avrebbe sposato. Il riferimento del retroscena è a dei presunti rapporti intimi: “Io a letto con lui e la moglie guardava, poi io guardavo loro due”. Il che lascerebbe pensare ad un possibile triangolo amoroso, con protagonista l'ex moglie di Corona, Nina Moric. La croata, incalzata sulle dichiarazioni di Urtis da Dagospia, ha assicurato di non aver mai preso parte al presunto poliamore con Fabrizio e Giacomo: “Lo giuro su mio figlio. Non sono io il terzo incomodo di questa storia. A quell’epoca ero già separata da Fabrizio Corona, che già stava con Belen Rodriguez.”.