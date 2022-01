Si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile crisi che starebbe investendo la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez. A buttare benzina sul fuoco ci ha pensato Dandolo: dalle pagine del magazine Oggi, il giornalista ha parlato di una "pesante maretta" tra i due coniugi e il motivo sarebbe legato alla presenza di una terza persona. Di questo presunto terzo incomodo non si sa nulla, ma quanto al rapporto dei Ferragnez, così come la coppia ama farsi chiamare sui social, questo avrebbe subito un forte contraccolpo.

Il matrimonio tra l'influencer e il rapper non navigherebbe in buone acque

Si mostrano spesso sui social regalando ai follower, più di 26 milioni quelli di lei e più di 13 milioni quelli di lui, momenti della loro quotidianità: Chiara Ferragni e Fedez, con i figli Leone e Vittoria, rappresentano per molti l'esempio della famiglia perfetta ma potrebbe non essere tutto oro quello che luccica. Lo scorso gennaio, alcune immagini del rapper senza la fede al dito avevano fatto allarmare i fan che avevano subito pensato a un allontanamento dall'influencer, sposata in grande spolvero l'1 settembre 2018 in Sicilia. Con uno scatto di famiglia Chiara aveva cercato di mettere a tacere il Gossip.

Poi nuove immagine di una cena organizzata da Fedez per Ferragni, con tanto di regalo dal costo esorbitante, avevano fatto credere che tra il cantante e l'imprenditrice digitale andasse tutto per il meglio, ma in realtà le voci di crisi non si erano del tutto spente.

Così, le parole di Dandolo pubblicate nelle pagine di Oggi non suonano del tutto nuove ai fan dei Ferragnez: il giornalista ha aggiunto un particolare che fa riferimento alla possibile presenza di un'altra persona nella vita dei due amati coniugi.

Terzo incomodo nella vita di coppia dei Ferragnez?

"Si vocifera di una pesante maretta che starebbe compromettendo il loro rapporto" ha scritto Dandolo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Si sta anche facendo riferimento a un nome noto che ne sarebbe la causa", ha proseguito il giornalista che poi ha fatto una domanda retorica chiedendosi se si tratti solo di voci messe in giro da alcuni invidiosi o se tali pettegolezzi nascondano un fondo di verità.

Era la fine dell'estate quando il settimanale Chi mostrava le foto della coppia che litigava e discuteva mentre si trovava in barca: in una diretta social, i due hanno chiarito che, come in tutte le famiglie, anche tra di loro ci sono le liti.

Tutto sembrava superato ma adesso le nuove indiscrezioni riaccendono i riflettori sulla questione. Chissà se anche in questo caso, come accaduto in precedenza, i Ferragnez useranno i social per chiarire la situazione chiarendo ancora una volta la loro posizione.