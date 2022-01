Nella casa del GFVip è arrivato il confronto tra Nathaly Caldonazzo e Barù. L'attrice ha ammonito il coinquilino per avere fatto delle battute troppe pensanti. A tal proposito la 52enne romana ha messo in guardia il "vippone" di avere detto delle cose altrettanto dure in confessionale sul suo conto. L'esperto di vini si è giustificato, spiegando di essersi preso certe libertà solo perché ritiene che Caldonazzo sia una donna in grado di stare al gioco.

Lo sfogo dell'attrice

Da quando hanno preso parte al Reality Show, Barù e Nathaly si sono spessi punzecchiati.

Al momento delle nomination, il nobile ha votato la coinquilina con le motivazioni più impensabili. Ma non solo, tra i due non sono mancati botta e risposta al vetriolo nel corso delle varie dirette. Nella 37^ puntata, Caldonazzo ha nominato Barù perché stanca delle sue cattiverie.

Dopo essere finito in nomination, Barù sotto forma di intervista ha posto alcune domande ai compagni d'avventura. Tra le coinquiline finite "sotto indagine" c'è stata anche la 52enne romana. In principio, Nathaly è apparsa sarcastica sull'intervista del coinquilino: "Mi pare che stia facendo propaganda per non uscire dalla Casa". Poi, però, l'attrice ha deciso di vuotare il sacco e rivelare tutto ciò che non gradisce dell'esperto di vini.

Caldonazzo ha sostenuto di avere sentito delle battute troppo pesanti in confessionale pronunciate da Barù. A tal proposito la diretta interessata ha chiosato: "Finché giochiamo io sono al gioco, ma questo è un umorismo un po' pesante".

Infine, la 52enne ha fatto sapere al coinquilino di avere replicato alla stessa maniera in confessionale: "Sappi che ho detto tante cose brutte su di te".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La versione del nobile

Dopo avere ascoltato Nathaly, Barù ha spiegato perché ha sempre utilizzato un certo linguaggio nei confronti della 52enne. Scendendo nel dettaglio, l'esperto di vini ha riconosciuto alla coinquilina di averlo nominato con una reale motivazione. Come rivelato dal nobile, tutto quello che ha visto in confessionale era già stato detto di persona.

Dunque, il gieffino si è detto stupito per la reazione avuta da Caldonazzo.

Barù ha sostenuto di avere sempre dato dei giudizi con tono scherzoso e sincero. Poi, ha affermato: "Ti trovo una donna forte, per quello mi sono concesso di dire alcune cose, che non direi a nessun altro in questa casa". Dopo avere ribadito che non c'era malizia nelle sue affermazioni, il diretto interessato ha fatto sapere che spera di costruire una bella amicizia con Nathaly Caldonazzo.

Al televoto eliminatorio di venerdì 28 gennaio, si trovano in nomination Barù, Nathaly e Federica.