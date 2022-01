La notizia della presunta rottura tra Hande Erçel e Kerem Bürsin fa tanto parlare la stampa turca e sui vari portali iniziano a trapelare alcune indiscrezioni che darebbero la storia tra i due già finita da ben tre settimane. I fan, però, non ci stanno e sui social dimostrano che la coppia fino ad almeno due settimane fa stava ancora insieme.

Per la stampa turca Hande e Kerem si sarebbero lasciati da diverso tempo

Continua a far discutere la presunta separazione di Kerem Bürsin e Hande Erçel, ovvero gli interpreti di Serkan ed Eda nella serie televisiva Sen Çal Kapımı (Love is in the air, ndr).

Dopo la notizia pubblicata in Turchia dal quotidiano Posta, continuano a venire a galla dei rumor sul presunto addio.

A quanto pare i due si sarebbero separati da almeno tre settimane e il motivo della rottura non sarebbe ancora noto. Anche se alla stampa turca, molto attenta ai dettagli, non sarebbe sfuggita una cosa. Secondo gli addetti ai lavori, infatti, qualche incomprensione tra i due era già nell'aria, in quanto Kerem Bürsin, durante una cerimonia di premiazione che si è tenuta in Turchia alla fine del 2021, a una domanda su un possibile matrimonio con Hande Erçel avrebbe risposto "prima la carriera".

Per altri giornalisti, invece, la popolarità che i due hanno raggiunto dopo la partecipazione a Sen Çal Kapımı potrebbe aver causato una sorta di allontanamento, visto che i loro progetti (soprattutto in campo pubblicitario) li avrebbero portati a stare lontano a causa del ritmo di lavoro intenso.

I fan, però, non credono a queste indiscrezioni giornalistiche e in queste ultime ore lo stanno dimostrando sui social.

Per i fan gli 'Hankem' non si sono lasciati tre settimane fa

I fan degli Hankem (la crasi tra Hande e Kerem, ndr) non si arrendono a una possibile rottura dei loro beniamini e in queste ultime ore stanno esternando il loro malcontento sui social.

In tanti non credono che i due si siano separati già da tre settimane e dimostrano tale cosa usufruendo di alcuni indizi social.

Infatti i follower fanno notare che meno di due settimane fa sia Hande che Kerem hanno pubblicato su Instagram dei post e delle storie in cui si taggavano a vicenda. L'attrice, per esempio, aveva taggato il fidanzato in occasione del compleanno della sorella Gamze Erçel, visto che lui non era presente ai festeggiamenti, ma anche lui aveva fatto altrettanto con lei in alcune storie.

Insomma, su questa separazione aleggia ancora il mistero più assoluto.

Intanto dai diretti interessati non è arrivata né una conferma, né una smentita. Sui social continuano a seguirsi e nella giornata del 26 gennaio Hande ha pubblicato su Instagram una foto insieme a Mavi, la sua nipotina.