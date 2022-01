Prosegue l'appuntamento del giovedì con Doc 2 - Nelle tue mani, la fiction con protagonista Luca Argentero che andrà in onda anche giovedì 27 gennaio con la terza puntata in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena e, in particolar modo per Andrea Fanti, comincerà una guerra che lo vedrà contrapposto al chirurgo Valenti.

Anticipazioni Doc 2 - Nelle tue mani del 27 gennaio: Agnese in forte crisi

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa terza puntata di Doc 2, in onda giovedì 27 gennaio su Rai 1, rivelano che nel primo episodio dal titolo "L'attenzione", Andrea si impegnerà con tutto se stesso per cercare di far comprendere di essere ancora all'altezza del primariato.

Proprio per questo motivo, pur di dimostrare a chi di dovere che merita quell'incarico, Andrea Fanti arriverà a seguire ben due casi insieme e questa sua decisione lo porterà a trovarsi in competizione col primario.

Occhi puntati su Agnese: gli spoiler di questa terza puntata della fiction con Luca Argentero, rivelano che la donna si sentirà ancora profondamente turbata dalla pandemia ma anche dal rapporto con il figlio in affido.

Andrea si ritrova in guerra con Valenti nella terza puntata di Doc 2

Proprio per questo motivo, Agnese si ritroverà a vivere un periodo di crisi e non riuscirà a rapportarsi con i pazienti che ha in cura. Insomma un periodo non facile per la donna che si ritroverà in una posizione delicata.

A seguire, poi, andrà in onda il secondo episodio di questa terza puntata di Doc 2 - Nelle tue mani, dal titolo "Il gusto di viversi".

Le anticipazioni della fiction di Rai 1, rivelano che Andrea si ritroverà in guerra con Valenti. Il clima tra i due non sarà affatto dei migliori e ci saranno delle incomprensioni a causa di Carolina.

Elisa e Gabriel affrontano il passato: anticipazioni Doc 2 del 27 gennaio 2022

Nel frattempo, Gabriel ed Elisa si ritroveranno a seguire il delicato caso di uno chef stellato un po' troppo aggressivo: tale situazione porterà i due ad affrontare il tema del loro passato insieme che, fino a questo momento, avevano messo da parte.

Insomma una terza puntata decisamente intensa e ricca di colpi di scena per tutti i fan di Doc 2 - Nelle tue mani, che ha debuttato nel migliore dei modi dal punto di vista auditel.

La puntata d'esordio di questa seconda stagione della fiction medical, ha ottenuto una media di oltre sette milioni di telespettatori ad episodio, con uno share del 30% e picchi di oltre il 33% durante la messa in onda televisiva.

Numeri che hanno permesso alla fiction di vincere a mani basse la sfida del prime time, superando in termini di share tutte le altre proposte del prime time del giovedì.