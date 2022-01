Secondo le ultime anticipazioni della Serie TV Doc-Nelle tue mani, nella seconda puntata della seconda stagione che andrà in onda in prima serata su Rai 1 giovedì 20 gennaio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, il dottor Andrea Fanti vorrà nuovamente il suo posto da primario però per poterlo riottenere dovrà superare dei test. Il problema per il protagonista sarà che se non dovesse superarlo non potrà più svolgere la professione di medico.

Nel mentre, Carolina proverà dei sentimenti sempre più forti nei confronti del suo collega Riccardo che però è già fidanzato con Alba.

Quando quest'ultima tornerà, la figlia di Fanti soffrirà tantissimo perché non sopporterà la vicinanza tra i due medici.

Fanti dovrà superare dei test per riottenere di nuovo il suo posto da primario

Nella seconda puntata di Doc-Nelle tue mani, Caruso deciderá di approfondire ancora di più la sua inchiesta legata alla pandemia.

Intanto, Andrea Fanti vorrà riottenere nuovamente il suo posto di lavoro come primario del reparto di Medicina Interna. Doc però per poter riavere il ruolo dovrà superare alcuni test che stabiliranno se è ancora in grado di coprire quella carica. Il problema principale del protagonista, interpretato da Luca Argentero, sarà che qualora non dovesse superarlo questo test, rischierebbe di perdere definitivamente la sua carriera da medico.

Intanto, Carolina, sarà sempre più vicina a Riccardo e inizierà a provare dei sentimenti nei confronti di quest'ultimo che andranno oltre la semplice amicizia. La ragazza però non sarà ricambiata, in quanto il giovane è fidanzato con la sua collega Alba.

Carolina soffrirà per amore

Ne frattempo, Fanti sarà sempre più confuso in quanto non saprà cosa fare riguardo il suo futuro all'interno dell'ospedale nel quale ha lavorato per tanti anni.

Poi però, Doc si ritroverà di fronte ad un caso in cui sarà coinvolto un tennista. L'uomo si impegnerà tanto per risolverlo e alla fine non sarà più convinto di voler concorrere per il primariato, in quanto si renderà conto che ha bisogno di stare tra i pazienti quanto più possibile.

Invece, Carolina capirá di non sopportare la vicinanza tra Riccardo e Alba, e soffrirà tantissimo per il ritorno della ragazza.

Intanto, in ospedale arriverà la psicologa Lucia Ferrari, per supportare i medici dopo i mesi intensi della pandemia. Quest'ultima però non sarà vista di buon occhio da tutti. In particolare, Gabriel, non si presenterà all'appuntamento con lei.

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva delle prossime puntate di Doc-Nelle tue mani per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti.