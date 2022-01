Doc-Nelle tue mani è tornato con la seconda stagione, dove viene trattato anche il tema della pandemia. Dando uno sguardo alle anticipazioni sulla nuova puntata in onda il prossimo 27 gennaio, Andrea Fanti continuerà a stare vicino alla ex moglie Agnese, dopo che lei avrà perso il lavoro di direttore sanitario. Doc si metterà anche in discussione come padre quando si troverà ad affrontare il caso di un ragazzo con genitori molto presenti.

Agnese non è più direttore sanitario, Andrea le sta vicino

Giovedì 27 gennaio andranno in onda due nuovi episodi di Doc-Nelle tue mani 2. L'appuntamento è come sempre in prima serata su Rai 1.

Si tratta quindi dell'episodio 5 e 6 dei 16 totali che vanno a comporre questa seconda stagione del medical drama con protagonista Luca Argentero. Il primo episodio della serata, intitolato 'L' attenzione', vedrà Andrea Fanti in competizione con il nuovo primario. Fanti (Luca Argentero), continuerà infatti a perseguire il sogno di ritornare a vestire i panni di primario, senza però dimenticare la dedizione ai suoi pazienti. Doc si prenderà diversi rischi e coinvolgerà anche l'ex moglie Agnese. La donna sarà costretta a tornare a fare il medico a causa dell'inchiesta in corso. Quindi dovrà, suo malgrado, lasciare il posto di direttore sanitario. In questo delicato momento, Andrea le starà vicino.

Doc-Nelle tue mani, spoiler: Andrea si mette in discussione come padre

Nel secondo episodio che verrà trasmesso il 27 gennaio, tra il nuovo chirurgo Edoardo Valenti e Andrea, scoppierà una piccola guerra a causa di Carolina. Inoltre, Doc si troverà tra le mani il caso di un ragazzo con genitori molto presenti. Questo lo porterà a mettersi in discussione come padre.

Le anticipazioni inoltre, riportano novità anche per Gabriel ed Elisa. I due si ritroveranno a seguire il caso di uno chef stellato un po' troppo aggressivo. Sarà questa l'occasione per Gabriel ed Elisa di affrontare il loro passato.

Doc nelle tue mani, come rivedere le puntate

Vicende come sempre molto appassionanti e che il pubblico di Rai 1 attende sempre con ansia ogni settimana.

Basti pensare che il debutto di questa seconda stagione di Doc ha tenuto incollati al televisore ben 7 milioni di italiani. Comunque sia, per chi non riuscisse a sintonizzarsi su Rai per vedere la puntata del giovedì, c'è un altro modo per non perdere nessuna delle vicende di Doc e di tutti gli altri protagonisti. La puntate possono infatti essere recuperate collegandosi al sito Raiplay. Si tratta, di un servizio gratuito, quindi non c'è necessità di sottoscrivere nessun abbonamento. Per gli appassionati della Serie TV, c'è la possibilità di recuperare anche gli episodi della prima stagione di Doc-Nelle tue mani.