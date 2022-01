Giovedì 13 gennaio torna su Rai 1 Doc-Nelle tue mani, la Serie TV con protagonista Luca Argentero nel ruolo di Andrea Fanti. Questa seconda stagione, è stata girata in piena pandemia e proprio questo tema sarà parte integrante delle trame dei nuovi episodi. In occasione della fine delle riprese, proprio Luca Argentero ha voluto condividere un suo pensiero sui social, ammettendo che tutto quanto accaduto a causa dell'emergenza sanitaria ha cambiato tutti quanti e forse ha reso tutti noi delle persone migliori.

Doc-Nelle tue mani: la seconda stagione al via dal 13 gennaio su Rai 1

Giovedì 13 gennaio in prima serata su Rai 1, inizierà la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani. Un ritorno che il pubblico attende con ansia, visto il successo ottenuto dalla serie tv nella prima stagione. Protagonista Luca Argentero, nei panni di Andrea Fanti. Accanto all'attore piemontese, ci saranno ancora Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Alice Arcuri, Sara Lazzaro, Alberto Malanchino, Gianmarco Saurino e tanti altri. La seconda stagione si compone di sedici episodi e proprio l'ultimo è stato girato solo in questi ultimi giorni. A causa della pandemia, le riprese si sono dilatate e il lavoro sul set è stato molto lungo.

Come spiegato proprio da Luca Argentero sui social, le riprese sono durate ben 130 giorni. Una vera e propria maratona.

Luca Argentero: 'Abbiamo la sensazione di aver raccontato una grande storia'

Il momento della fine delle riprese è stato immortalato proprio dal protagonista Luca Argentero sui social. Qui l'attore ha voluto condividere un suo pensiero con i tantissimi fan.

L'interprete di Andrea Fanti ha spiegato come lui e i suoi colleghi abbiano voluto raccontare attraverso il lavoro sul set, di come la pandemia abbia avuto un impatto sulle loro vite. Da questo si deduce che il tema del Coronavirus sarà parte integrante dei nuovi episodi della serie Tv. Anche in una recente intervista, Argentero aveva sottolineato come i nuovi episodi avrebbero raccontato l'esperienza della pandemia dal punto di vista dei medici.

Riferendosi alla fine della riprese della seconda stagione, l'attore su Instagram ha scritto: "Anche questa volta abbiamo la sensazione di aver raccontato una grande storia". La parola ora passerà al pubblico.

Argentero svela: 'Questa avventura ci ha reso delle persone migliori'

Sempre leggendo quanto scritto dal protagonista di Doc-nelle tue mani sui social si riesce ad intuire come sia stato difficile per tutti lavorare in una situazione così difficile legata all'emergenza sanitaria. Un'avventura che lo stesso Argentero descrive così: "Forse quest'avventura ci ha addirittura reso delle persone migliori, di certo ci ha cambiato". Non resta ora che seguire i primi due episodi della nuova stagione di Doc- nelle tue mani, in onda a partire da giovedì 13 gennaio. Per chi non riuscisse a seguire questo primo appuntamento, potrà rivedere quanto andato in onda collegandosi al sito RaiPlay.