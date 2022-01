Manca meno di una settimana al debutto della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, il popolare medical drama di Rai 1 interpretato da Luca Argentero. Gli episodi inediti della serie andranno in onda sulla prima rete Rai a partire dal 13 gennaio 2022. Nel primo appuntamento con il dottore Andrea Fanti e il suo team verranno trasmessi due episodi: uno ambientato, dal punto di vista temporale, nei primi mesi del 2020 quando iniziarono i primi ricoveri per Covid, l'altro nel periodo successivo alla fine della pandemia. Secondo le anticipazioni, il protagonista sembrerà intenzionato a lasciare tutto, mentre in ospedale arriverà l'infettivologa Cecilia Tedeschi.

Anticipazioni Doc - Nelle tue mani 2, primo episodio del 13 gennaio: l'ospedale affronta la pandemia

Il primo episodio della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani andrà in onda il 13 gennaio 2022 alle 21:25 su Rai 1. Le vicende di "Una nuova vita" ripartiranno dal mese di febbraio del 2020. Andrea sarà sempre più deciso a tenere insieme il suo team, nonostante sembri arrivato il momento delle partenze: Giulia andrà a lavorare a Genova, Gabriel partirà presto per l'Etiopia, Elisa non sarà sicura di voler rimanere nel reparto di Medicina Interna e Lorenzo probabilmente abbandonerà la professione. Doc, nel frattempo, sembrerà non voler rinunciare all'ex moglie. Tuttavia, mentre la squadra di medici starà per dividersi, accadrà un evento inaspettato che sconvolgerà i progetti di tutti: l'inizio della pandemia.

Finisce l'emergenza sanitaria: spoiler Doc - Nelle tue mani 2, secondo episodio del 13 gennaio

Nel secondo episodio di Doc - Nelle tue mani 2, dal titolo "La guerra è finita", i telespettatori vedranno la fine della pandemia e le cicatrici che l'emergenza sanitaria ha lasciato nella vita dei medici. L'esistenza dei dottori che hanno affrontato in prima linea la malattia e la morte dei pazienti non sarà più la stessa.

Da una parte ci sarà Andrea Fanti, intenzionato ad abbandonare il suo posto. Dall'altra ci saranno le vicende degli altri medici, le cui vite risentiranno dell'esperienza vissuta tra le corsie dell'ospedale. Nel frattempo, arriveranno nel reparto tre new entry: il nuovo internista Damiano Cesconi, l'infettivologa Cecilia Tedeschi (con cui Fanti si scontrerà) e il nuovo primario.

Luca Argentero anticipa: 'Lo scontro tra Doc e l'infettivologa Cecilia farà scattare una scintilla'

In attesa del debutto dei nuovi episodi di Doc - Nelle tue mani 2, Luca Argentero ha rivelato qualche piccolo spoiler sulle vicende di Andrea Fanti e dei medici del team di Medicina Interna. In un'intervista rilasciata al settimanale Tele Sette l’attore, che tornerà ad essere il protagonista della serie, ha anticipato cosa accadrà tra il suo personaggio e la new entry Cecilia Tedeschi: "È un'infettivologa (interpretata da Alice Arcuri) che rappresenta un po' tutti i virologi che sono diventati delle star della medicina. Si scontrerà con Fanti sulla riorganizzazione del reparto". Inoltre, ha rivelato: "Lo scontro sarà la scintilla che darà il via ad una lotta al primariato".