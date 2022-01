La prima puntata della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani è stata un successo e il pubblico da casa ha gradito il ritorno della fiction di Rai 1. Durante il primo episodio, Andrea Fanti aveva manifestato il desiderio di tornare ad essere un primario del Policlinico Ambrosiano. Giovedì 20 gennaio, l'ex marito di Agnese dovrà superare un test per riprendere in mano il suo posto in ospedale. Nel frattempo, Enrico volterà pagina e inizierà una nuova relazione. Le anticipazioni delle due puntate che andranno in onda sul piccolo schermo nel secondo appuntamento della seconda stagione, inoltre, vedranno trattate le vicende degli altri medici, fra i quali Carolina, Riccardo, Gabriel ed Elisa.

Doc - Nelle tue mani 2, anticipazioni 20/1: Andrea Fanti vuole tornare a fare il primario

Nella terza puntata di Doc - Nelle tue mani 2, Andrea Fanti si troverà a dovere fare i conti con una scelta difficile. Infatti, il papà di Carolina aveva già manifestato nei recenti episodi andati in onda su Rai 1, di volere tornare ad essere il primario dell'ospedale milanese in cui ha lavorato per anni. A tal proposito, l'ex marito di Agnese si troverà a fare i conti con una scelta difficile. Infatti, per riprendere in mano il ruolo che ha ricoperto prima della sparatoria in cui è rimasto coinvolto, dovrà superare alcuni test.

Doc - Nelle tue mani 2, episodi 20/1: Andrea Fanti di fronte ad una scelta

A quel punto, Andrea potrebbe anche non passare gli esami per essere riabilitato a ottenere il suo incarico ricoperto in precedenza.

A tal proposito, se il papà di Carolina non dovesse superare i test, potrebbe anche vedere in frantumi la sua carriera. Infatti, se non dovesse passare gli esami, Fanti perderebbe il suo incarico di medico e gli verrebbe precluso il poter proseguire con l'attività. Le anticipazioni dei due episodi di Doc - Nelle tue mani 2, che andranno in onda nella serata di giovedì 20 gennaio, però, non rivelano cosa accadrà nella vita professionale di Andrea.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Doc - Nelle tue mani 2, puntate 20/1: Enrico volta pagina

Nel frattempo, negli episodi che andranno in onda nel secondo appuntamento della fiction con protagonista Andrea Fanti, ci sarà spazio per le vicende legate agli altri medici. In particolar modo, dopo tanto tempo, Enrico volterà pagina. Infatti, il dottore ha iniziato una relazione durante i mesi di pandemia.

Al momento, però, le indiscrezioni trapelate in rete non rivelano chi sia la persona che è tornata a fare battere il cuore del medico. Inoltre, nella serata del 20 gennaio verranno trattate le vicende di Carolina, ormai presa da Riccardo. Purtroppo, però, la figlia di Agnese dovrà fare i conti con il fidanzamento di Bonvenga con Alba e, pertanto, la giovane Fanti soffrirà. Nel frattempo, Gabriel avrà alcuni disagi che gli creeranno problemi, mentre Elisa, che ormai si è allontanata da lui, ha iniziato a uscire con un altro uomo. Non resta che attendere il secondo appuntamento di Doc - Nelle tue mani 2, per scoprire cosa accadrà ai medici del Policlinico Ambrosiano.