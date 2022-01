Giovedì 27 gennaio alle ore 21:25 sarà trasmessa su Rai 1 la terza puntata della serie tv Doc Nelle tue mani, che anche nella seconda messa in onda ha ottenuto ottimi risultati con quasi sette milioni di spettatori ed un share superiore al 30%.

In base alle trame degli episodi in onda giovedì 27 gennaio, Andrea Fanti si scontrerà con il chirurgo Valenti e gli intimerà di stare lontano da sua figlia. Inoltre Gabriel ed Elisa parleranno della fine della loro storia d'amore, mentre Riccardo avrà paura di perdere Alba dopo che Cecilia affiderà alla sua fidanzata un compito delicato.

Trame terza puntata: Damiano invita Giulia ad una mostra di pittura

Il 27 gennaio andrà in onda sulla prima rete nazionale la terza puntata della fiction tv "Doc Nelle tue mani", che vede come protagonista principale l'attore Luca Argentero che interpreta Andrea Fanti.

In base alle trame del quinto episodio dal titolo "L'attenzione", Andrea Fanti dovrà fronteggiare numerosi problemi. Innanzitutto dovrà dimostrare a tutti di essere all'altezza del ruolo di primario e questo lo porterà ad entrare in conflitto con Cecilia, attuale primario del reparto. Doc si esporrà a tanti rischi, ma il suo unico obiettivo è quello di stare vicino ad Agnese in un momento per lei difficile. La ex moglie infatti, sarà alle prese con l'affido del figlio e nell'affrontare al meglio il ruolo di medico, dopo che ha dovuto lasciare l'incarico di direttore sanitario della clinica.

Nel frattempo Carolina, come si può vedere dal trailer, ragionerà all'idea di passare nel reparto del chirurgo Edoardo Valenti e si confronterà con l'uomo. Il medico le consiglierà di parlare prima con il padre. In tutto questo Damiano inviterà Giulia ad andare insieme a lui ad una mostra di pittura e lei accetterà.

Anticipazioni sesto episodio: Gabriel ed Elisa parlano della fine della loro storia

Secondo le anticipazioni televisive del sesto episodio dal titolo "Il gusto di vivere", Fanti dirà a Valenti di stare lontano da Carolina. Intanto Andrea sarà alle prese con un paziente giovane che ha un legame particolare con i suoi genitori.

Questo porterà Doc a riflettere se ha fatto bene fino ad ora il ruolo di padre. Inoltre Gabriel ed Elisa dovranno risolvere il caso difficile di uno chef stellato che in ospedale sta assumendo un comportamento alquanto aggressivo.

I due ragazzi avranno modo di parlare della fine della loro storia, proprio mentre il ragazzo ha iniziato a recarsi agli incontri con la nuova psicologa. In tutto questo Alba non si sentirà parte integrante del gruppo e Cecilia le affiderà un ruolo delicato. Sarà in questo momento che Riccardo temerà di potersi lasciare con lei. Infine come è possibile vedere dal trailer, Andrea Fanti ammetterà davanti a Cecilia di aver sbagliato a non seguire i suoi consigli. Proprio in quel momento passerà Agnese e noterà i due che si abbracceranno.