Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Doc-Nelle tue mani, nella terza puntata che andrà in onda giovedì 27 gennaio in prima serata su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, il protagonista Andrea Fanti interpretato dall'attore Luca Argentero si ritroverà ancora una volta a discutere con il nuovo primario di Medicina Interna. Allo stesso tempo, in ospedale si verranno a creare delle tensioni tra Doc e il nuovo primario di chirurgia Valenti. L'intenzione del protagonista sarà quella di difendere sua figlia Carolina che starà pensando di cambiare reparto.

Andrea vorrà aiutare Agnese che è tornata a fare il medico

Nella terza puntata di giovedì 27 gennaio, il dottor Fanti dovrà ancora una volta fare i conti con il nuovo primario. A causa di ciò, la posizione di Doc all'interno del reparto di Medicina Interna si farà sempre più rischiosa. Infatti, Andrea si starà mettendo contro a chi ha più potere di lui e per questo si esporrà tantissimo. Nonostante ciò, Fanti vorrà andare fino in fondo per riottenere il suo posto da primario e non avrà paura delle difficoltà che ci saranno da affrontare.

Inoltre, Andrea avrà come priorità quella di coinvolgere in tutto e per tutto Agnese nel lavoro per aiutarla in questo suo momento di difficoltà. In particolare, l'ex moglie del protagonista è stata costretta a lasciare il suo incarico di direttore sanitario ed è dovuta tornare in corsia, a causa dell'inchiesta in corso post-pandemia.

Agnese è tornata a fare il medico e Andrea Fanti non avrà nessuna intenzione di lasciarla da sola in questa battaglia che dovrà affrontare.

Gabriel ed Elisa parleranno della loro relazione

Nel sesto episodio della seconda stagione, Andrea Fanti avrà dei contrasti sempre più accesi con il chirurgo Valenti, nuovo primario di chirurgia dopo la morte della madre di Alba.

Inoltre, c'è da dire che la miccia tra i due medici sarà Carolina.

Allo stesso tempo, Doc sarà alle prese con un paziente che avrà un rapporto molto particolare con i suoi genitori. Questa situazione porterà lo stesso protagonista a riflettere sul suo passato e al ruolo di padre che ha svolto e continua a svolgere nei confronti di Carolina.

Nel frattempo Gabriel ed Elisa, la cui relazione sarà oramai terminata, si ritroveranno uniti a livello lavorativo, in quanto avranno come scopo comune quello di curare uno chef stellato che avrà un comportamento molto aggressivo durante la sua permanenza in ospedale. In questa occasione, i due avranno modo di parlare della loro relazione naufragata a causa di determinate cose che non sono andate per il verso giusto.