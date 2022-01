Il programma che li ha fatti conoscere è stato "Amici" e a oggi Emma Marrone e Stefano De Martino lo sono veramente. Come dimostra la storia su Instagram che la salentina ha dedicato all'ex fidanzato l'altra sera, è evidente che tra loro ci siano ottimi rapporti e una stima professionale che va al di là dei tradimenti e dei dissapori del passato. La cantante ha seguito con affetto la seconda puntata di "Bar Stella", il programma che il napoletano conduce su Rai 2 dallo scorso 28 dicembre.

I nuovi rapporti tra Emma e Stefano

Nella tarda serata di martedì 4 gennaio gli utenti di Instagram sono rimasti piacevolmente colpito da un messaggio inaspettato: Emma Marrone ha deciso di esporsi pubblicamente per dirsi vicina al suo più famoso ex.

Tra le storie che la cantautrice ha postato nelle sul suo profilo spicca quella in cui si dice "orgogliosa" di Stefano De Martino: la salentina, infatti, era tra gli spettatori della seconda puntata del nuovo programma del napoletano, "Bar Stella".

In pochi si aspettavano che la vincitrice di Amici fosse una fan del suo primo amore famoso, quello che ha vissuto per circa quattro anni tra alti e bassi.

Nel video che anche il 31enne ha condiviso sul proprio account, Emma ha inquadrato il televisore nel momento in cui il suo ex interpretava la sigla della sua trasmissione, quella della quale è anche autore oltre che presentatore unico.

Il perdono di Emma e la pace dopo anni di gelo

Che Emma e Stefano fossero in buoni rapporti lo si sapeva da tempo.

Sono stati i diretti interessati a rendere pubblico il loro nuovo legame in diverse interviste.

De Martino, in particolare, ha fatto sapere di riuscire a farsi perdonare quasi tutto dalle persone a lui vicine, come se la sua fosse quasi una qualità non tanto nascosta.

La cantante e l'ex ballerino si sono amati per circa quattro anni (il primo incontro è avvenuto nella scuola di Amici nel lontano 2009).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La loro, però, è stata una relazione difficile, che in più occasioni ha dovuto far fronte a "intromissioni" esterne.

Emma, infatti, ha mandato giù vari bocconi amari, come quando ha deciso di tornare assieme al compagno dopo che lui l'aveva lasciata per vivere un fugace flirt con Giulia Pauselli.

La rottura definitiva, però, è arrivata nel 2012, quando Stefano ha perso la testa per Belen Rodriguez: dietro le quinte di un serale del talent show, il conduttore Rai si innamorò perdutamente della soubrette e tradì l'allora fidanzata Emma.

I tormenti d'amore della super single Emma

Il tradimento subito in diretta tv ha fatto di Emma un personaggio molto gettonato dal Gossip. Negli anni successivi alla rottura con Stefano, la cantante è stata seguita dai paparazzi, pronti a tutto pur di immortalarla accanto a un nuovo amore.

Sono due gli uomini che la salentina ha amato dopo De Martino: Marco Bocci (un flirt di pochi mesi, finito quando lui ha incontrato Laura Chiatti) e Fabio Borriello (fratello del calciatore Marco, ex di Belen, col quale ha fatto coppia per circa un anno).

È da tantissimo tempo, però, che la vincitrice di Amici non viene pizzicata in dolce compagnia. In tutte le interviste che ha rilasciato di recente ha detto di essere single e ancora alla ricerca del principe azzurro.

I fan sperano che al più presto possa imbattersi nell'anima gemella, anche solo per compensare nel privato le tante soddisfazioni che si sta togliendo con la sua professione. Oltre a essere giudice di X Factor da due anni, Emma si è data alla recitazione con ottimi risultati (dopo aver recitato in una serie tv, l'artista è stata scelta come protagonista di un nuovo film).