Mercoledì 5 gennaio sono stati resi noti nuovi particolari sulla chiacchierata vita privata di Belen. Da quando hanno cominciato a circolare i primi rumor su una crisi in corso tra la soubrette e Antonino Spinalbese, non passa giorno che qualche rivista o siti aggiorni i curiosi sulla situazione, a partire dalla sempre più probabile rottura con il parrucchiere. L'argentina, inoltre, ha trascorso il Natale con Stefano De Martino e ha presentato la figlia Luna Marì a Marco Borriello: la presentatrice è rimasta in ottimi rapporti con molti suoi ex.

News sulla sempre più single Belen

Non accennano a placarsi le chiacchiere sulla vita amorosa di Belen. Da un paio di mesi a questa parte, infatti, si rincorrono le voci su una possibile rottura tra la soubrette e Antonino, padre della piccola Luna Marì.

I diretti interessati non si sono ancora esposti per confermare o smentire questo rumor, però gli esperti di Gossip si dicono certi del fatto che la relazione sia naufragata. I bene informati, inoltre, fanno sapere che Rodriguez avrebbe ufficialmente lasciato il giovane compagno poco prima di Natale: i due, infatti, hanno trascorso le festività separati, ovvero ognuno con la propria famiglia.

Gli unici incontri che avrebbero attualmente Spinalbese e l'argentina sono quelli per il bene della loro bambina di pochi mesi, nata a luglio, e già al centro di una probabile separazione dei genitori.

Il ritorno dei vecchi amori di Belen

A riprova del fatto che Antonino non era presente ai pranzi e alle cene di Natale che Belen ha fatto con i Rodriguez al gran completo, c'è un'informazione che i giornali di gossip hanno divulgato il 5 gennaio.

Mentre Spinalbese trascorreva gli ultimi giorni del 2021 con i parenti in Liguria, la showgirl ospitava nella sua casa milanese l'ex marito Stefano De Martino, infatti, ha preso parte ad alcune serate in cui la famiglia dell'argentina si è ritrovata per le festività.

Per far sì che il piccolo Santiago avesse accanto entrambi i genitori in un periodo così importante, i presentatori hanno deciso di mettere da parte i vecchi rancori e di passare insieme la notte della Vigilia di Natale.

Anche se i fan ci sperano ancora, non dovrebbe esserci nessun ritorno di fiamma tra i "DeMartinez": Belen e Stefano sono in buoni rapporti da tempo e fanno di tutto per garantire serenità al loro primogenito.

Il viaggio in solitaria di Belen

Stefano De Martino non è l'unico ex che Belen ha incontrato di recente. Come documentano alcune foto pubblicate su Chi, Rodriguez ha rivisto il suo primo amore famoso.

All'esterno di un noto ristorante di Milano, la conduttrice di Tu sì que vales si è imbattuta in Marco Borriello: i due si sono incrociati casualmente, ma ne hanno approfittato per fare delle dolci presentazioni.

L'argentina, infatti, ha chiamato la tata che era all'interno del locale per chiederle di uscire insieme a Luna Marì. La 37enne ha fatto conoscere la sua secondogenita all'ex calciatore che ha amato per circa quattro anni all'inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Dopo aver festeggiato il Capodanno in una baita di montagna con Cecilia, Ignazio e i genitori Veronica e Gustavo, Belen ha deciso di staccare la spina e di concedersi un viaggio oltreoceano.

Come mostrano le foto e i video che la presentatrice sta pubblicando su Instagram in questi primi giorni di gennaio, attualmente si trova in Uruguay, dove è volata esclusivamente in compagnia della cara e fidata amica Patrizia Griffini (Santiago e Luna Marì sono rimasti con i rispettivi padri).